Sistemul „vara nu-i ca iarna”

Așa-i că aveți nevoie de o tranziție? De la fotbalul ăla de Mondiale, fie el și de 64 de echipe, la ăsta din bătătura noastră. Nu sunt nihilist, vă asigur, dar diferența e vizibilă. Și se poate extinde și la cupele europene, astea de vară, în care FCSB a fost cap de serie și a jucat cu AUDI. Sau mă rog, un fel de AUDI de pe Temu, adică AUDA, pe sistem Adibas. Suficient cât să arate că FCSB e încă și mai slabă ca anul trecut. Nici celelalte echipe ale noastre nu se simt prea bine, s-ar putea să ajungem iute fără reprezentante prin Europa. U Cluj și-a irosit deja o viață de Liga Europa și acum defilează (vorba vine) laolaltă cu CFR și FCSB în Liga Conferinței. Doar Universitatea Craiova are asigurate toate preliminariile, până la play-off, fiind încă în Liga Campionilor, deci cu două plase de siguranță în caz de eșecuri succesive. Nu cred că se va întâmpla acest scenariu, oltenii deja au sacrificat meciul de campionat cu Dinamo și bine au făcut, că de-aia avem sistem cu înjumătățire de puncte, ca în vară să putem forța toamna europeană, iar în toamnă să forțăm iarna. După care începe și campionatul să conteze. E drept, acest 1-5 pe Arcul de Triumf este o daună de imagine, cam drastică, dar de moment, nimic altceva. Se va uita repede dacă bulgarii de la Levski vor fi întorși și eliminați în Bănie. Practic, asta ar însemna certitudinea unei grupe de 36, oricare ar fi ea. Apropo de bulgari, am văzut un banner în tribune cu Sirakov și am fost inițial plăcut surprins, uite că se mai gândește cineva și la fostele glorii, numai că am convertit literele chirilice și am aflat că Sirakov era cerut afară! Este managerul lui Levski și se pare că sub conducerea sa clubul n-o duce prea bine din punct de vedere financiar. Deci și ei se bazează pe banii din cupele europene, nu va fi ușor. Va fi Nicușor Bancu, vor fi și ceilalți titulari obișnuiți, menajați cu Dinamo. După o săptămână cu două egaluri și două înfrângeri, să sperăm că măcar două reprezentante ale noastre vor învinge, iar aceste victorii le vor aduce și calificarea.

Apropo de tranziția de care vorbeam la început, până și Sinner și Djokovic au nevoie de așa ceva după Wimbledon, ei anunțând că sar peste Masters-ul de la Montreal, ceea ce i-a aruncat în depresie pe canadieni. Deși în felul ăsta Auger-Aliassime a devenit favorit #2 și are șanse reale la titlu.