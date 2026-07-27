Poliția a dat în urmărire un irakian care a comis o tentativă de omor la Rădăuți

Poliția Română a demarat procedura de dare de urmărire a unui cetățean irakian care a fost condamnat definitiv pentru o tentativă de omor comisă în vara anului 2019, la Rădăuți, unde era la vremea respectivă în calitate de cazat la Centrul Regional pentru Solicitanții de Azil Rădăuți.

Așa cum anticipam în Monitorul de Suceava, fapta fiind foarte veche, inculpatul de origine irakiană nu mai este de mult prin zonă, probabil nici în România.

Prin urmare, fiind vorba de o condamnare definitivă, a fost declanșată procedura de urmărire.

Fotografia lui Salih Sakvan a fost publicată pe site-ul Poliției Române, iar acesta a fost dat în consemn la toate frontierele.

Salih Sakvan a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că, în iulie 2019, și-a înjunghiat un conațional, în loc public, pe stradă, în zona Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți.

Pedeapsa a fost stabilită de magistrații de la Tribunalul Suceava și a rămas definitivă, la Curtea de Apel Suceava, pe 25 iunie 2026.

Ambii erau azilanți la vremea respectivă, iar după gravul incident au plecat din centrul de la Rădăuți.

Irakianul înjunghiat a avut viața pusă în pericol, astfel că fapta a fost încadrată la tentativă de omor, ancheta fiind preluată de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.