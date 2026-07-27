Gabriel Șuleru intră în cursa pentru șefia AJF Suceava

Gabriel Șuleru, actualul secretar general al forului fotbalistic județean, și-a anunțat candidatura pentru cea mai importantă funcție din cadrul AJF Suceava.

„Vă anunț oficial că, după 5 ani petrecuți în cadrul Asociației Județene de Fotbal, voi candida pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava.

Urmează o perioadă importantă, în care îmi doresc să duc mai departe tot ceea ce s-a construit bine și, în același timp, să aducem împreună îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cred cu tărie că fotbalul amator are un potențial uriaș și merită să fie susținut prin seriozitate, implicare și respect față de toți cei care fac parte din acest fenomen.

Îmi doresc o Asociație deschisă dialogului, apropiată de cluburi și orientată spre dezvoltare. Împreună putem continua proiectele începute și putem construi altele noi, în beneficiul fotbalului sucevean.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături până acum și am încredere că, împreună, putem scrie un nou capitol pentru fotbalul din județul Suceava. Împreună pentru un fotbal mai puternic!” se arată în comunicatul emis de Gabriel Șuleru.

Până în prezent, pentru funcția de președinte al AJF Suceava și-a mai anunțat candidatura vicepreședintele Iulian Darabă.

Alegerile pentru desemnarea noii conduceri a forului fotbalistic județean vor avea loc pe 23 august 2026.