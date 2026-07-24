Mai sunt câteva zile până la începerea Festivalului Trufelor de la Cacica

Mai sunt doar câteva zile până la deschiderea Festivalului Trufelor 2026, evenimentul care în perioada 31 iulie – 2 august va aduce la Cacica gastronomie premium locală și internațională, trufa neagră de Bucovina, tradiții autentice, cultură locală, muzică, zone tematice noi și experiențe create pentru publicul din toată țara și de peste hotare.

Festivalul Trufelor 2026 vine cu o structură nouă și cu numeroase zone dedicate publicului. Baza evenimentului rămâne aceeași, trufa neagră de Bucovina, gastronomia premium, producătorii locali, tradițiile autohtone și cultura locului.

Anul acesta, Festivalul Trufelor este susținut de Shrimpmania, partener oficial al evenimentului, care aduce în mijlocul Bucovinei gustul Spaniei, preparate spectaculoase, live cooking, creveți de captură, paella gătită în tigăi uriașe, jamon tăiat în fața publicului și o experiență culinară construită în jurul energiei latino.

Participanții care își cumpără biletul online până pe 30 iulie beneficiază de prețul special al abonamentului, la 90 lei pentru toate cele trei zile. În ziua evenimentului, biletele se vor putea cumpăra doar pe zile, prețul fiind de 100 lei pentru zilele de vineri si sâmbătă, și 50 lei pentru duminică.

În plus, cei care descarcă aplicația Shrimpmania și vin la standul Shrimpmania din festival primesc automat o degustare de creveți.

De precizat că Festivalul Trufelor 2026 vine cu o structură nouă și cu numeroase zone dedicate publicului. Una dintre marile noutăți ale ediției este Global Village, zona diplomatică a festivalului, unde mai multe ambasade și-au anunțat prezența, printre care cele ale Indoneziei, Filipinelor, Pakistanului și Greciei, alături de alte reprezentanțe diplomatice și camere de comerț și industrie. Global Village își propune să aducă în fața publicului cultura, tradițiile și gastronomia țărilor invitate și să creeze punți reale de dialog între Bucovina și întreaga lume.

Tot în premieră, publicul va descoperi Truffles & Bubbles, zona premium a evenimentului, dedicată produselor gourmet, spumantului românesc de înaltă clasă, jamonului, brânzeturilor și preparatelor cu trufe din belșug.

Charm & Band și Feli Donose vor concerta la Festivalul Trufelor

O altă noutate este Fashion Zone, zona în care portul tradițional românesc va fi integrat în moda contemporană. Timp de trei zile, ia românească, cămașa populară și eleganța autentică vor fi puse sub lumina reflectoarelor cu ajutorul și priceperea Adinei Buzatu, invitat special al acestei ediții.

Pentru cei care caută liniște, echilibru și reconectare, festivalul aduce Zona Zen, cu invitat special Cerasela Rogen. Publicul va putea participa la sesiuni dedicate stării de bine, clase de yoga, momente de relaxare, zone cu hamace, umbră și activități gândite pentru apropierea de sine, într-un ritm mai calm și mai firesc.

Festivalul Trufelor 2026 va avea și scene, Main Stage, Scena Kids și Scena Urbană, aflată în inima pădurii, cu muzică techno, DJ și vibe nou, dedicat publicului tânăr. Pe scena principală vor urca artiști locali îndrăgiți, printre care Laura Olteanu, Ansamblul Ciprian Porumbescu și mulți alți invitați. Vineri seară, publicul îl va reîntâlni pe F.Charm & Band, iar sâmbătă seară pe scena principală va urca Feli Donose. Pentru copii, Magic & Ludic pregătesc o zonă plină de activități, magie și surprize, iar concursul de căutat trufe rămâne una dintre atracțiile importante ale festivalului, oferind publicului șansa de a descoperi ce înseamnă cu adevărat să cauți și să găsești o trufă neagră.

Din gastronomia locală nu vor lipsi preparatele deja iubite de public, respectiv celebrul balmoș cu trufe al lui Ilarion, sarmalele cu trufe, tocănița de hribi, ceaunele cu mâncare tradițională pregătite de gospodinele Bucovinei și multe alte preparate peste care trufa va fi vedeta.

Pentru publicul din Suceava, organizatorii au pregătit transport dedicat cu microbuze, din stația special amenajată a festivalului de la Iulius Mall Suceava. Programul complet va fi anunțat pe rețelele de socializare ale festivalului.

Evenimentul este susținut și de Emblematic România, partener care se alătură firesc unui proiect construit în jurul identității, patrimoniului, gastronomiei, comunităților locale și frumuseții autentice a României.

„Mulțumim tuturor partenerilor care au crezut în acest proiect și în visele unor oameni care iubesc rădăcinile țării și cred că frumosul, autenticitatea și tradiția pot deveni repere de succes.

Mulțumim, de asemenea, Consiliului Județean Suceava, care sprijină Festivalul Trufelor an de an și ne este alături pe acest drum de promovare a Bucovinei, a valorilor locale și a potențialului uriaș pe care această regiune îl are. Festivalul Trufelor 2026 este despre sufletul Bucovinei și suflarea României. Este despre trufa neagră, gastronomie, natură, oameni, cultură, tradiție și despre felul în care autenticitatea poate sta firesc alături de nou, tehnologie și energia lumii de astăzi”, au transmis organizatorii, care estimează prezența a peste 60.000 de vizitatori din România și din străinătate. Festivalul Trufelor 2026 începe pe 31 iulie, ora 14:00, și va dura până pe 2 august, ora 22:00.