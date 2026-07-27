Un șofer implicat într-un scandal în stradă, reținut în arest pentru că nu are permis și a refuzat verificarea alcoolemiei

Un scandal în stradă a luat o cu totul altă turnură după ce unul dintre cei implicați, aflat la volanul unei mașini, a fost prins în trafic deși există suspiciunea că era băut și nu deține permis de conducere.

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 0.15, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către un localnic care a sesizat un conflict în stradă.

Din cercetări a rezultat că reclamantul se afla împreună cu două femei pe strada Unirii, în municipiul stațiune, în fața magazinului „La Tania”, iar acolo au avut un clinci cu un bărbat care conducea un autoturismul marca VW Polo, cu care și-a continuat ulterior drumul.

În scurt timp, echipajul de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publică a oprit regulamentar autoturismul marca VW, condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, din comuna Crucea.

Bărbatul mirosea a alcool, iar baza de date a confirmat în scurt timp că nu deține permis de conducere.

Bărbatul a refuzat atât verificarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice de sânge.

Polițiștii Compartimentului rutier din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei au constatat pe loc în aceste condiții comiterea a două infracțiuni, conducere fără permis și refuz recoltare probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge, astfel că au emis imediat, în aceeași noapte, ordonanță de reținere în arest, pentru o perioadă de 24 de ore.

Bărbatul a fost adus, sub escortă, în arestul IPJ Suceava.