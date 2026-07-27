În perioada 31 iulie – 2 august 2026, Muzeul Satului Bucovinean îi invită pe toți iubitorii de tradiții la o nouă ediție a manifestării culturale „Lume, lume…, hai la târg!”, un eveniment devenit deja o frumoasă tradiție a Muzeului Național al Bucovinei.

Vizitatorii vor fi întâmpinați pe ulițele Muzeului Satului Bucovinean de meșteri populari din toate colțurile țării și din Republica Moldova, care vor expune și vor pune în vânzare obiecte autentice realizate manual.

Totodată, vor fi prezenți producători locali cu vinuri, cozonaci, zacuscă, produse din lavandă, miere și multe alte bunătăți tradiționale, alături de expozanți de produse handmade și obiecte de anticariat, pentru toate gusturile și toate bugetele.

Evenimentul are ca scop promovarea valorilor culturii populare, a meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, a activității meșterilor și creatorilor populari, precum și a patrimoniului turistic al zonei și al Muzeului Satului Bucovinean.

Concert extraordinar susținut, sâmbătă, de Paul Surugiu – Fuego

Zeci de meșteri populari și artiști cunoscuți, la evenimentul „Lume, lume…, hai la târg!”, la Muzeul Satului Bucovinean

Anul acesta, organizatorii au pregătit și un program artistic bogat, ce se va desfășura astfel: vineri, 31 iulie 2026: la ora 18:00 – recitaluri susținute de: Marius Zgâianu, Vasile Ostafi, Marta Crețu, Oana Zgâianu, Vlăduț Crăciun, Larisa Țugui, Ana Maria Hacman, Alessia Serediuc și Grupul vocal Dulce Glas Bucovinean; sâmbătă, 1 august 2026: la ora 16:00 – momente artistice susținute de grupurile „Plaiurile Preuteștiului” și „Moștenitorii Bucovinei”, coordonate de Carolică Bordea; ora 18:00 – concert extraordinar susținut de Paul Surugiu – Fuego; duminică, 2 august 2026: la ora 17:00 – recitaluri susținute de Marius Zgâianu, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Doina și Ciprian Petroaie, Valentina Tipa Lulciuc, Oana Zgâianu, Ioana Penciuc, Marta Crețu și Ansamblul folcloric Piatra Străjii Pojorâta.

Prețul biletelor de acces: adulți – 8 lei, pensionari – 4 lei, elevi și studenți – 2 lei.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.