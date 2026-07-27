Teren de sport multifuncțional pentru Colegiului „Mihai Eminescu” Suceava

Un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea unui teren de sport multifuncțional pentru Colegiul Național „Mihai Eminescu” a fost inițiat de primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local în ședința de vineri, 31 iulie a.c..

Necesitatea acestei investiții a apărut pe fondul lipsei unor facilități sportive în această zonă, care să poată asigura atât desfășurarea orelor de educație fizică a elevilor în condiții sigure, cât și petrecerea timpului liber pentru locuitorii din cartier. Prin această decizie, primăria dorește să valorifice eficient o suprafață de teren aflată în administrarea sa, promovând un stil de viață sănătos și reducând sedentarismul în rândul tinerilor.

Studiul de fezabilitate stabilește o valoare totală a investiției de 1,321 milioane de lei (inclusiv TVA). Proiectul prevede amenajarea unui teren de sport cu o suprafață de 900 de metri pătrați, acoperit cu un covor elastic profesional bicomponent. Soluția tehnică a fost aleasă special pentru a asigura o rezistență ridicată la uzură, utilizare intensivă pe termen lung, dar mai ales siguranță în exploatare prin reducerea riscului de accidentare a copiilor.

Pentru realizarea platformei terenului și a curții adiacente se vor turna peste 120 de metri cubi de beton și se vor monta 3.500 de kilograme de armături din plasă sudată. De asemenea, proiectul include pavarea unei suprafețe pietonale de 90 mp către grădiniță și realizarea de marcaje sportive pe o lungime totală de 350 de metri.

În ceea ce privește echipamentele, viitorul teren va fi dotat pentru mai multe discipline: două porți pentru minifotbal / handbal destinate utilizării în exterior, un fileu de volei pentru exterior, 6 panouri de baschet fixe, ce vor fi montate direct pe împrejmuirea laterală, un sistem de baschet mobil, ajustabil, cu structură metalică și contragreutate.

Siguranța și delimitarea spațiului vor fi asigurate prin montarea unei plase textile împletite de culoare verde pentru protecția gardului, pe o lungime de 90 de metri și o înălțime de 5 metri și instalarea a patru porți pietonale pentru controlul accesului elevilor și copiilor.

Utilizare mixtă: școală și cartier

Una dintre cele mai importante caracteristici ale acestui proiect este caracterul său mixt, de utilitate publică locală. Terenul nu va deservi exclusiv activitățile instituționale ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” și ale Grădiniței nr. 4. În afara programului școlar și a competițiilor sportive dedicate elevilor, complexul va fi complet accesibil copiilor, tinerilor și locuitorilor din cartier. Accesul publicului se va face în mod organizat, în baza unui regulament de funcționare ce urmează să fie aprobat de autoritatea publică locală.

Conform graficului de implementare estimat de specialiștii Direcției Tehnice din cadrul primăriei, durata de realizare a obiectivului este una redusă. Faza de elaborare a proiectului tehnic și a documentației pentru autorizarea lucrărilor va dura 45 de zile, iar etapa efectivă de execuție a lucrărilor este estimată la doar 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Finanțarea întregului proiect va fi asigurată din bugetul local al municipiului Suceava și din alte surse legal constituite.