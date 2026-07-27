Adolescent rănit serios după ce a intrat neglijent cu trotineta electrică pe drumul cu prioritate

Încă un accident soldat cu rănirea unui tânăr care se deplasa cu trotineta electrică s-a produs duminică seară, pe raza comunei Ipotești, un minor în vârstă de 17 ani fiind rănit destul de serios.

Duminică, în jurul orei 18.20, polițiștii Biroului Rutier Suceava au fost sesizați cu privire la faptul că pe DJ208A, la Ipotești, a avut loc un accident rutier.

Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 17:15, un minor în vârstă de 17 ani, din Ipotești, a condus o trotinetă electrică pe strada Traian Vuia din Ipotești, iar la pătrunderea pe drumul județean principal ( Suceava-Bosanci) nu s-a asigurat corespunzător, intrând în coliziune cu autoturismul Opel care circula regulamentar din direcția Bosanci către Suceava.

Adolescentul a fost evaluat inițial un echipaj SMURD, fiind diagnosticat preliminar cu un traumatism cranian, traumatism facial, excoriații genunchi stâng și genunchi drept, policontuzii.

Adolescentul rănit așadar destul de serios a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, pentru investigații suplimentare.

Șoferul implicat în accident este un șofer în vârstă de 53 de ani, din comuna Ipotești, care nu era băut.

Constatăm de la zi la zi că aceste accidente devin o problemă tot mai acută în județ, cu tineri care ajung aproape zilnic la spital cu leziuni importante.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a anunțat recent că în ultimele luni în județ s-au înregistrat 54 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice. Este vorba de accidente soldate cu vătămare corporală, cu persoane ajunse la spital, și înregistrate ca dosare penale. Acest număr de accidente tinde deja spre 60, după ultimele zile.