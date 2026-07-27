Clasamentul final pentru viitorul consiliu de administrație al TPL Suceava, cu mandat până în 2030

Procedura de selecție pentru stabilirea managementului societății Transport Public Local (TPL) Suceava a ajuns în faza finală. În urma interviurilor și a evaluării dosarelor, comisia de selecție și nominalizare a definitivat clasamentul candidaților care vor asigura administrarea operatorului de transport în următorii patru ani.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, va propune, vineri, Consiliului Local aprobarea raportului final al comisiei. Această decizie marchează trecerea de la mandatele provizorii succesive către o structură de conducere stabilă, selectată pe criterii stricte de guvernanță corporativă, conform O.U.G. nr. 109/2011.

În urma susținerii interviurilor din data de 16 iulie a.c. și a evaluării declarațiilor de intenție, comisia de specialitate, formată din reprezentanți ai autorității tutelare și reprezentantul firmei independente de recrutare HR Expert Independent, a stabilit următoarea ierarhie pentru lista scurtă a candidaților: Irina Vasilciuc – locul 1, cu un punctaj total de 99,18 puncte, Stelian Codău – locul 2, cu 98,90 puncte, Alexandru Chiforiuc – locul 3, cu 87,74 puncte, Dariță Romaniuc – locul 4, cu 86,11 puncte.

Consiliul de Administrație al societății este format din 3 administratori, ceea ce înseamnă că primele trei persoane din clasament sunt propuse pentru validarea finală în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA). Mandatul noilor administratori va fi de 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat.

Candidaturi respinse din motive administrative

Procesul de recrutare a demarat în toamna anului trecut, în octombrie. Deși pentru cele trei locuri din consiliu au fost depuse inițial 7 dosare de candidatură până la termenul limită din 25 mai a.c., faza de verificare administrativă a eliminat o parte din concurenți: Gabriela Druță – candidatură respinsă deoarece a depus dosarul exclusiv în format fizic la registratură, deși trebuia în dublu format (letric și electronic); Mihai Sorin Hanceriuc – eliminat din procedură pentru că a utilizat alte formulare tipizate decât cele specifice și obligatorii pentru această selecție; Marius Calfa – avizul AMEPIP a arătat că nu îndeplinea condițiile minime de studii și experiență în specialitate, iar comisia nu a primit clarificările solicitate până la data de 25 iunie a.c..

Alexandru Chiforiuc a reușit să treacă în etapa următoare după ce a depus documentele de clarificare solicitate, demonstrându-și experiența în specialitatea studiilor cerute de legislație. De asemenea, situația Irinei Vasilciuc a fost certificată prin prezența sa pe listele oficiale publicate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Salariile șefilor de la TPL, plafonate prin lege

Noul proiect de hotărâre care va fi supus aprobării deliberativului în ședința de vineri, 31 iulie a.c., stabilește și cadrul financiar în care vor activa noii administratori neexecutivi. Potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023 privind măsurile fiscal-bugetare, remunerația lunară a membrilor consiliului nu va putea depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societății, valoare raportată oficial de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Sumele exacte și contractul-cadru de mandat vor fi negociate și aprobate de către reprezentanții municipalității în AGA. Odată cu numirea oficială a noilor administratori definitivi, mandatele provizorii actuale, prelungite succesiv în decembrie 2025 și mai 2026, își vor înceta automat valabilitatea. Directorul general al TPL S.A. va fi mandatat să înregistreze noile modificări administrative la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru intrarea în drepturi a noii echipe.

Recent, primarul Vasile Rîmbu a anunțat că TPL Suceava a intrat pe profit și în acest context analizează posibilitatea acordării de facilități sau gratuități la transportul în comun pentru pensionari și persoane cu venituri reduse, începând cu 1 ianuarie 2027. Acesta a subliniat că dorește ca profitul TPL să se reflecte în beneficii directe pentru suceveni, transformând stabilitatea financiară a primăriei în bunăstare pentru locuitori.