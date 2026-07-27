Un bărbat și o femeie din Fălticeni, soț și soție, au ajuns la spital în urma unui accident rutier provocat de un șofer care venea din spatele lor. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 9.309, pe E 85, în zona Fălticeni.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că un șofer în vârstă de 73 de ani, din municipiul Suceava, care conducea un autoturism Dacia, pe E 85, pe relația Fălticeni-Vadu Moldovei, la intersecția cu drumul județean din zonă, nu a fost atent la traficul din față și nu a păstrat o distanță suficientă față de autoturism VW, condus de un șofer în vârstă de 42 ani, din municipiul Fălticeni, care era oprit.

În urma coliziunii față-spate autoturismul marca VW a fost proiectat și în autoturismul Nissan, din față, care era oprit pentru a efectua un viraj.

Firesc având în vedere dinamica impactului, impact din spate și apoi din față, de suferit au avut oamenii din mașina din mijloc.

Pasagerii din VW, un bărbat în vârstă de 66 ani și o femeie de 60 ani, ambii din municipiul Fălticeni, au fost transportați cu ambulanța la Spitalul din Fălticeni.

Toți cei trei șoferi implicați în accident au fost au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Din primele verificări ale polițiștilor rezultă că vinovat de producerea accidentului este șoferul Daciei, care a păstrat o distanță suficientă în mers.

Cei doi răniți au fost diagnosticați la spital cu contuzii de coloana cervicală, respectiv torace, fără probleme deosebite.

Supuși unui dublu impact din cauză că un șofer de 73 de ani nu a fost atent la traficul din față

Supuși unui dublu impact din cauză că un șofer de 73 de ani nu a fost atent la traficul din față