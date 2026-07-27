Veterinarii suceveni au monitorizat 21 de zile oile din patru ferme și au tras concluzii care aduc vești bune

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a monitorizat timp de 21 de zile oile din patru ferme, în contextul problemelor care sunt cu pesta micilor rumegătoare, o boală contagioasă care riscă să afecteze grav comerțul extern, din România, cu berbecuți și oi, capitol la care suntem lideri europeni.

Cele patru ferme sunt de la Corocăiești – Verești, Dumbrăveni, Rotopănești – Horodniceni și din municipiul Suceava (zona limitrofă), și nu au fost alese întâmplător. Probe recoltate anterior au arătat că o parte din animale aveau anticorpi prezenți, semn că trecuseră prin această boală – pesta micilor rumegătoare.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava, a arătat că în urma monitorizării clinice de 21 de zile s-a ajuns la concluzia că animalele sunt sănătoase din punct de vedere clinic.

În aceste condiții, nu există restricții în exploatațiile de oi.

De amintit că numai din județul Suceava, în ultima perioadă, au plecat la export 25.000 de miei.

Vestea bună ar fi că pesta micilor rumegătoare, boală virală și contagioasă, nu se dovedește a fi foarte virulentă în toate fermele în care s-au înregistrat focare. Oile și caprele au trecut în general bine prin boală, dovadă în acest sens fiind și că la noi, în Suceava, au fost depistate animale cu anticorpi, trecute prin boală, dar sănătoase clinic.

Pe aceeași temă, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară a anunțat că va pune la dispoziție 1,2 milioane de doze gratuite de vaccin contra pestei micilor rumegătoare.

Cu aceste doze se va începe vaccinarea în masă a oilor și caprelor în județele Constanța și Tulcea, cele mai importante coridoare logistice pentru tranzitul de mărfuri și animale. În acest fel, prin acorduri bilaterale, există premise ca exportul de oi de la fermierii noștri spre multe țări, prin Portul Constanța, să nu fie afectat.

Crescătorii de oi și capre din Suceava sunt îndemnați să fie atenți la dezinfectarea spațiilor și la echipele tranzitorii de tuns oile, care trebuie să își dezinfecteze ustensilele de lucru.

”Facem apel la crescătorii de ovine și caprine să evite să aducă în această perioadă efective noi de animale, care să intre în contact cu cele sănătoase.

Foarte important este și să fim anunțați la timp dacă crescătorii sesizează că ovinele sau caprinele au semne de boală”, a declarat Sorin Mihai Voloșeniuc.

Semnele clinice ale bolii sunt tuse, diaree, dificultăți de respirație, bot și nări uscate și crăpate, secreții nazale și oculare și febră.

În cazul apariției unor suspiciuni, crescătorii sunt rugați să anunțe imediat un medic veterinar.

Conform datelor generale, la capre, mortalitatea este de 70%, iar la oi de peste 50%.

Pentru pesta rumegătoarelor mici, tratamentul este doar simptomatic, supraviețuirea depinzând de rezistența animalului.

Vestea bună ar fi, după cum am arătat și mai sus, că tulpina virusului care circulă în România nu ar fi foarte virulentă.