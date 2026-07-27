Proprietarii de case din Suceava care stau cu chirie pe terenul primăriei își vor putea cumpăra curțile

Municipalitatea suceveană vine în sprijinul cetățenilor care dețin case, dar nu sunt proprietari și pe terenul de sub acestea sau pe curțile aferente. Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou regulament de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Suceava, având destinația de curți-construcții. Proiectul va înlocui vechile reglementări administrative din anul 2004, simplificând procedurile. Măsura are ca scop principal reglementarea situației juridice a imobilelor, asigurarea unei exploatări unitare a proprietăților și evitarea litigiilor de folosință, aducând concomitent noi venituri la bugetul local.

Noua procedură de vânzare directă vizează o categorie strictă de beneficiari care îndeplinesc cumulat următoarele condiții: solicitanții trebuie să dețină un contract de închiriere valabil, în vigoare, încheiat cu Primăria Suceava pentru terenul respectiv (folosință neagricolă); să facă dovada clară că sunt proprietarii legali ai casei de locuit sau ai anexelor edificate pe acel teren; suprafața solicitată trebuie să fie inclusă în inventarul domeniului privat al municipiului și să fie înscrisă deja în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară.

Regulamentul acoperă și terenurile adiacente construcțiilor care nu pot fi exploatate independent, dar care facilitează accesul și utilizarea normală a gospodăriei. Există însă și restricții clare: nu pot fi vândute terenurile care fac obiectul unor cereri de reconstituire a proprietății, cele afectate de rețele tehnico-edilitare sau cele cu regim special.

Procedura este demarată exclusiv la cererea cetățeanului. Dosarul depus trebuie să conțină actul de identitate, actele de proprietate ale casei (autorizație de construire, proces-verbal de recepție, contract de vânzare sau certificat de moștenitor), documentația topo-cadastrală, extrasul de carte funciară și certificatul fiscal eliberat de primărie. O comisie specială formată din 5 membri, specialiști din cadrul serviciilor de Cadastru, Patrimoniu, Urbanism și Juridic, va analiza fiecare dosar în parte și va întocmi o fișă tehnică.

Urbanismul va verifica dacă terenul este grevat de servituți – linii electrice, conducte de gaz, iar Serviciul Juridic se va asigura că terenul nu se află în litigiu pe rolul instanțelor judecătorești.

Prețul de vânzare va fi stabilit în lei (fără TVA) de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, pe baza valorii de piață. Deși primăria va achita inițial costul evaluării, suma va fi recuperată de la cumpărător în momentul tranzacției. Toate cheltuielile legate de întocmirea cadastrului, intabulare și autentificarea notarială vor fi suportate integral de cumpărător. Plata terenului trebuie făcută integral înainte de semnarea actelor la notar. Cetățenii vor putea achita suma prin trei modalități: cu cardul, direct prin POS la primărie; în numerar, la casieriile municipalității; prin virament bancar (ordin de plată) în contul de Trezorerie al Primăriei Suceava.

După achitarea integrală, un delegat al Serviciului Juridic va fi desemnat de primar să semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la un notar public agreat de cumpărător. Nerespectarea oricărei prevederi din acest ghid atrage automat nulitatea procedurii.