Educație pentru viitor la Liteni: siguranță, știință și descoperire în cadrul Școlii de Vară

În perioada 20–24 iulie 2026, la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, s-a desfășurat programul Școala de Vară, un proiect educațional dedicat dezvoltării personale, sociale și intelectuale a elevilor, prin activități interactive și experiențe de învățare nonformală.

Primele trei zile ale programului au fost dedicate dezvoltării personale și socio-emoționale a elevilor, activități organizate de Clubul Lions Decan București, cu sprijinul UniCredit Bank. Coordonarea programului a fost asigurată de Alina Iosep, senior trainer și reprezentant al clubului organizator.

Cei 33 de elevi din ciclul gimnazial participanți au fost implicați într-o serie de activități educative și recreative concepute pentru a răspunde nevoilor lor reale de dezvoltare și pentru a-i pregăti pentru provocările viitorului an școlar.

Printre temele abordate s-au numărat:

educația socio-emoțională, prin metode specifice programului Lions Quest;

educația financiară și gestionarea responsabilă a resurselor financiare;

ateliere de gândire critică și analiză a surselor de informare, cu accent pe identificarea fenomenului fake news;

activități creative și exerciții de dezvoltare personală.

Sesiunile dedicate educației socio-emoționale au fost susținute de Maria Pavelescu, trainer autorizat Lions Quest, iar atelierul de educație financiară a fost coordonat de Alexandru Iuresi, reprezentant al UniCredit Bank Suceava.

Programul Lions Quest România, susținut de Lions Clubs International Foundation, urmărește dezvoltarea competențelor sociale și emoționale ale copiilor și adolescenților, contribuind la formarea unor tineri responsabili, capabili să ia decizii informate și să gestioneze eficient provocările vieții cotidiene. Bazat pe principiile Învățării Sociale și Emoționale (SEL – Social and Emotional Learning), programul îi ajută pe elevi să își înțeleagă și gestioneze emoțiile, să își stabilească obiective, să manifeste empatie, să construiască relații sănătoase și să adopte comportamente responsabile.

Ziua de 23 iulie 2026 a adus participanților două experiențe educative deosebit de valoroase. Elevii au luat parte la o activitate de prevenire și informare susținută de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Biroul Siguranță Școlară, în cadrul campaniilor dedicate prevenirii consumului de droguri, combaterii bullyingului și cyberbullyingului, precum și prevenirii victimizării minorilor.

În aceeași zi, elevii au participat și la activitățile proiectului educațional „Școala pe roți”, implementat de Societatea Științifică CYGNUS – Centru UNESCO. Prin intermediul acestui program, participanții au avut acces la informații din domenii precum astronomia, tehnologiile moderne, energia alternativă, cercetarea științifică și comunicarea multimedia, într-un format interactiv bazat pe demonstrații practice și învățare prin descoperire.

Prin diversitatea activităților desfășurate, Școala de Vară 2026 a oferit elevilor oportunitatea de a-și dezvolta competențele personale și sociale, de a descoperi noi domenii de interes și de a învăța într-un mediu atractiv, dinamic și prietenos. Programul a demonstrat încă o dată importanța educației nonformale în formarea unor tineri responsabili, creativi și pregătiți pentru provocările societății contemporane.

Lecții despre siguranță în mediul online și prevenirea bullyingului

Activitatea susținută de reprezentanții Poliției Române a fost coordonată de subcomisarul de poliție Petronela Ceobanu și subinspectorul de poliție Florina-Adina Donisan, care au abordat teme incluse în campaniile naționale „Traficul de droguri nu e combinație”, „Viața fără dependențe” și „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate informații referitoare la prevenirea criminalității informatice, combaterea fenomenelor de bullying și cyberbullying, precum și măsuri de prevenire a victimizării minorilor.

La activitate au participat 21 de elevi cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani, alături de cadrele didactice: prof. înv. primar Poenaru Cristina, director-adjunct, prof. Dumitriu Elena Gabriela, prof. Chitic Mihaela și prof. Grigore Adina Gabriela.

Potrivit organizatorilor, elevii s-au implicat activ în discuții, au adresat numeroase întrebări și au primit recomandări practice privind adoptarea unor comportamente responsabile și sigure, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi.

Tot în cadrul vizitei, reprezentanții Biroului Siguranță Școlară au desfășurat o activitate informativ-preventivă destinată cadrelor didactice implicate în program, fiind prezentate aspecte legislative privind prevenirea și gestionarea situațiilor de violență în mediul școlar.

„Școala pe roți” a adus știința mai aproape de elevii din Liteni

În aceeași zi, participanții la Școala de Vară au avut oportunitatea de a lua parte la activitățile proiectului educațional „Școala pe roți”, un demers de educație nonformală care urmărește facilitarea accesului elevilor din mediul rural la informații și experiențe de învățare din domenii științifice și tehnice de actualitate.

Prin intermediul unui laborator mobil și al unor metode moderne de predare, elevii au descoperit informații din domenii precum astronomia, biofizica, robotica, nanotehnologiile, radioastronomia, comunicațiile moderne și tehnologiile multimedia.

Proiectul utilizează demonstrații practice, experimente interactive și prezentări multimedia, oferind participanților posibilitatea de a învăța prin observare și descoperire.

Reprezentanții Societății Științifice CYGNUS – Centru UNESCO au evidențiat faptul că proiectul urmărește stimularea interesului tinerilor pentru știință, cultură și tehnologie, dezvoltarea competențelor necesare societății moderne și identificarea elevilor cu aptitudini deosebite, care pot fi implicați ulterior în alte programe educaționale și de cercetare.

Activități care completează educația formală

Organizatorii apreciază că activitățile desfășurate în cadrul Școlii de Vară au contribuit la dezvoltarea spiritului civic, a responsabilității și a interesului pentru cunoaștere în rândul elevilor.

Prin colaborarea cu instituții și organizații implicate activ în educația tinerilor, programul organizat la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a oferit participanților oportunitatea de a învăța într-un mod atractiv și interactiv, demonstrând încă o dată că educația poate depăși limitele clasei și poate deveni o experiență autentică de descoperire și formare pentru viitor.

Diana-Maria Poenaru