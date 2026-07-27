UAT Comuna Păltinoasa, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Construire centru de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii în comuna Păltinoasa, sat Păltinoasa, județul Suceava”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Proiectul a fost implementat în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale, Investiția 2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, prin apelul competitiv „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Sesiunea 3”

Prin implementarea proiectului a fost realizat un centru de zi destinat furnizării serviciilor de recuperare neuromotorii în regim ambulatoriu, în comuna Păltinoasa. Centrul contribuie la asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități și al persoanelor cu afecțiuni neuromotorii la servicii specializate, adaptate nevoilor acestora.

Obiectivele principale ale proiectului

asigurarea accesului beneficiarilor la servicii specializate de recuperare neuromotorii;

îmbunătățirea calității vieții și creșterea gradului de independență al beneficiarilor;

dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități;

promovarea incluziunii sociale și a participării active a beneficiarilor la viața comunității.

Rezultatele proiectului

Prin finalizarea investiției a fost creată o infrastructură socială modernă, destinată furnizării serviciilor de recuperare neuromotorii în regim ambulatoriu. Centrul oferă condiții adecvate pentru acordarea serviciilor de îngrijire, recuperare și terapie, contribuind la sprijinirea persoanelor cu dizabilități și la creșterea calității serviciilor sociale disponibile la nivelul comunei Păltinoasa.

Valoarea totală a proiectului este de 5.429.106,71 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabila din PNRR fără TVA – 3.375.571,90 lei;

– valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR – 635.853,39 lei;

– valoarea neeligibila, inclusiv TVA – 1.417.681,42 lei

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsă între 08.10.2024 si 31.07.2026.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

UAT COMUNA PALTINOASA

CUI: 6552861

Judetul Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa, Strada Principala, nr. 419

Telefon: 0230 223 855/Fax: 0230 223 855

e-mail: primaria_comunei_paltinoasa@yahoo.com

web: https://primariapaltinoasa.ro/

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”