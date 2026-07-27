Suceveanul David Dumitru a câștigat turneul Tenis Europe U14 de la Sassuolo

Tânărul tenismen sucevean David Dumitru, originar din Preutești, a reușit o nouă performanță excelentă în Italia, acolo unde s-a stabilit cu trei ani în urmă împreună cu familia sa.

La trei săptămâni distanță de la succesul de la Velletri, David a reușit să câștige și turneul Tennis Europe U14 de la Sassuolo, după ce dispus în finală cu 6-3, 6-2 de Daniil Skorobohaty, din Belarus.

David Dumitru a izbutit un parcurs bun și în proba de dublu, unde, alături de Pietro Marinelli, a atins pragul semifinalelor.

Multiplu laureat în întrecerile din România la diferite categorii de vârstă, David Dumitru s-a impus în anul 2022 la Trofeul Kinder Joy Of Moving, desfășurat la Rafa Nadal Acedemy, în Mallorca. De asemenea, anul trecut a câștigat Road to Torino Masters, la categoria de vârstă 13 ani.

David se antrenează în prezent la prestigioasa școală Tennis Training din Foligno, localitate unde urmează cursurile liceului sportiv, și se poate lăuda cu titlul de campion al regiunii Umbria atât la simplu, cât și în întrecerea pe echipe.