Există familii în care tradițiile se păstrează cu sfințenie. În familia Balahura, ele s-au construit prin muncă, disciplină și curaj.

Trei frați au ales să îmbrace uniforma militară, trei absolvenți ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, iar odată cu absolvirea mezinului, Iustinian Balahura, se încheie un capitol deosebit din istoria acestei familii.

Povestea a început în 2018, când Daria Balahura a pășit pe porțile Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Astăzi, Daria este student – plutonier la specializarea Medicină Militară, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

Doi ani mai târziu, în 2020, i-a urmat sora sa, Alexandra Balahura, care și-a continuat parcursul militar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, unde a fost admisă la specializarea Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice.

Ștafeta este dusă mai departe de Iustinian Balahura, absolvent al promoției 2026 – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, admis la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, la Facultatea de Management Aeronautic, specializarea Aviație – Piloți de aeronave cu reacție. Un vis îndrăzneț, care cere inteligență, echilibru, disciplină și o pregătire exemplară.

Trei frați, Daria, Alexandra și Iustinian Balahura, aceeași uniformă, același ideal. Trei absolvenți ai Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc

Mesaj de la sora cea mai mare, Daria

La momentul absolvirii, sora cea mare, Daria, i-a transmis un mesaj care a emoționat întreaga comunitate: „Viața fiecăruia dintre noi este alcătuită din etape care se succed firesc. Astăzi, pentru Iusti se încheie unul dintre cele mai frumoase capitole – anii liceului militar. Deși am încercat să-i fim alături cu sfaturi și experiența noastră, și-a construit propriul drum, cu propriile provocări și propriile victorii. Alegerea de a deveni pilot spune totul despre caracterul lui: curaj, perseverență și dorința de a-și depăși limitele. Sunt convinsă că și-a găsit adevărata vocație și că va purta această responsabilitate cu onoare. Suntem nespus de mândri de el. Felicitări, Iusti!”.

Trei frați, Daria, Alexandra și Iustinian Balahura, aceeași uniformă, același ideal. Trei absolvenți ai Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc

„Cer senin și onoare în tot ceea ce veți face!”

Povestea familiei Balahura demonstrează că performanța nu este întâmplătoare. Ea se naște din educație, din exemplul oferit în familie și din dorința de a sluji țara în care te-ai născut cu onoare.

Trei frați, aceeași școală în care se formează caractere, aceeași credință în valorile militare și același angajament față de uniformă. O familie care inspiră și dovedește că adevăratele modele se formează acasă.

„Felicitări, Daria, Alexandra și Iustinian Balahura! Vă dorim putere, succes și împliniri în nobila carieră militară pe care ați ales-o. Cer senin și onoare în tot ceea ce veți face!”, este mesajul pe care l-au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.