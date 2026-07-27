Șase elevi și un cadru militar de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au participat recent la o vizită de documentare în Bruxelles, Belgia. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE.

Astfel, grupul format din elev sergent major Sara Buftea Nemeș, elev sergent Sergio-Alexandru Gorcea, elev sergent Tania Lăcătuș, elev sergent Ecaterina Mihăilescu, elev caporal Matei Asofroniei și elev fruntaș Diana Petrovan, însoțiți de locotenent Cosmin Silviu Hatnean, a vizitat principalele instituții NATO și UE, aprofundând informațiile deținute despre specificul acestora.

Pe parcursul activității, elevii colegiului au avut ocazia să viziteze Cartierul General al NATO, unde au aflat mai multe despre rolul și modul de funcționare a Alianței Nord-Atlantice, precum și despre contribuția României la misiunile și obiectivele acesteia.

Șase elevi de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare”, în vizită de documentare la Bruxelles

Activitatea Reprezentanței Militare a României la NATO și UE

Un moment deosebit, spun participanții, l-a constituit întâlnirea cu colonelul Radu Bulmac, care le-a prezentat vizitatorilor activitatea Reprezentanței Militare a României la NATO și UE, principalele provocări ale actualului mediu de securitate și importanța cooperării dintre statele aliate.

Dialogul a oferit elevilor o perspectivă valoroasă asupra responsabilităților asumate de România în cadrul NATO. De asemenea, maiorul canadian David Bernatchez le-a oferit informații despre cariera militară desfășurată într-un mediu multinațional, vorbind despre experiența sa profesională și despre importanța dezvoltării continue.

Șase elevi de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare”, în vizită de documentare la Bruxelles

Una dintre cele mai valoroase experiențe

La Parlamentul și Consiliul European, participanții au descoperit modul de funcționare al instituțiilor Uniunii Europene și au aprofundat cunoștințele despre procesul construcției europene.

Componenta istorică și culturală a inclus vizitarea Muzeului Militar din Bruxelles, a Complexului Memorial de la Waterloo, precum și explorarea orașelor Bruxelles, Gent și Bruges.

Spre finalul programului, elevii au ajuns și la Marea Nordului, unde au avut ocazia să admire unul dintre cele mai importante țărmuri ale Europei.

Eleva fruntaș Diana Petrovan a spus că vizita la Bruxelles a fost una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-a trăit până acum. „În mod deosebit, întâlnirea cu maiorul canadian David Bernatchez mi-a rămas în suflet. Prin experiențele împărtășite, recomandările de lectură și încurajările oferite, ne-a demonstrat că performanța se construiește prin învățare continuă, curiozitate și dorința de a evolua în fiecare zi”, a mai spus Diana Petrovan.

Șase elevi de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare”, în vizită de documentare la Bruxelles