Tânărul karatist Miron Crețu a devenit campion mondial WUKF

Municipiul Cluj-Napoca a găzduit recent Campionatul Mondial WUKF 2026, o competiție desfășurată sub egida World Union of Karate-Do Federations (WUKF) și a Federației Române de Karate WUKF, ce a beneficiat de participarea a peste 2.000 de sportivi din 47 de țări.

Printre sportivii care au reprezentat România s-a aflat și Miron Crețu, legitimat la clubul Atletic Bucovina Suceava. Micul karatist în vârstă de 8 ani pregătit de Sensei Ovidiu Corduneanu (centură neagră 5 DAN) a reușit un concurs de excepție, izbutind să devină campion mondial de Kata la categoria sa de vârstă.

Miron Crețu a performat și în proba de Kumite, urcând pe treapta a treia a podiumului de premiere.

„Titlul mondial obținut de Miron reprezintă încununarea unei munci desfășurate cu răbdare și profesionalism. În spatele acestei performanțe se află mii de ore de pregătire, sacrificii, disciplină și dorința permanentă de a deveni mai bun. Sunt mândru de evoluția lui și de modul în care a reprezentat România, județul Suceava și clubul Atletic Bucovina.

Medaliile sunt importante, însă caracterul, respectul și spiritul de luptă definesc cu adevărat un campion. Miron a demonstrat toate aceste calități pe tatami și sunt convins că acesta este doar începutul unui parcurs competițional de succes”, a declarat antrenorul Ovidiu Corduneanu.