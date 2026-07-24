Un fost jandarm, condamnat pentru act sexual cu un minor și proxenetism

Un fost jandarm a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni și a primit o condamnare de 7 ani și 8 luni cu executare.

Gabriel Mihai Latiș a fost condamnat pentru trafic de minori, act sexual cu un minor și prostituție, iar pentru alte fapte judecătorul de caz de la Tribunalul Suceava a constatat că a intervenit prescripția.

În același dosar, a mai fost condamnată și concubina sa de la acea vreme, Adelina Ionela Niga (fostă Boiciuc).

Aceasta a primit 6 ani cu executare. Trebuie precizat că soluția de la Tribunalul Suceava nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava în cursul anului 2022.

Mihai Gabriel Latiș, actualmente în vârstă de 46 de ani, era jandarm activ la vremea comiterii faptelor, încadrat la Detașamentul de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc.

El a fost trimis în judecată pentru zece infracțiuni de trafic de minori sub forma exploatării sexuale, proxenetism, act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile.

Concret, Latiș este acuzat că a recrutat, transportat și adăpostit minore (cea mai mică în vârstă de 13 ani), cărora le-a înlesnit întreținerea de relații sexuale cu diferiți clienți găsiți de el și de concubina sa, Ionela Adelina Boiciuc.

Acuzat că se ocupa de fete și în timp ce era de serviciu

Fostul jandarm este acuzat că a adăpostit la o locuință închiriată fetele minore, unde, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-a exploatat sexual, obținând beneficii materiale de pe urma lor.

Sumele de bani ajungeau în parte la fete, restul fiind oprit de jandarm și de concubina acestuia, susțin procurorii DIICOT.

Procurorii au date că o parte din fapte au fost comise de inculpat în calitatea sa de funcționar public – subofițer jandarm, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Așadar, în timp ce era de serviciu, jandarmul era și ”pește” pentru fete.

El se ocupa de găsirea de clienți pentru acestea, fără a fi jenat dacă era de serviciu. De altfel, există în dosar date și despre alți jandarmi care ar fi fost clienți ai fetelor minore.

Partide de sex cu minorele

Gabriel Mihai Latiș este pus sub acuzare și pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu câteva din fetele care se prostituau, inclusiv minora în vârstă de 13 ani, care practica prostituția în locuința închiriată de cei doi inculpați în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

”A întreținut acte sexuale…, și-a pus în executare intenția de a întreține acte sexuale, în condițiile în care aceasta (…) practica prostituția și de asemenea era exploatată sexual de cel în cauză… întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor”.

Metoda împrietenirii: le dădeau impresia că le fac un bine și le ajută să facă bani, și nicidecum că le exploatează

Din ancheta structurilor de combatere a crimei organizate rezultă că cei doi inculpați care aveau o relație de concubinaj i-au propus unei minore, în primă fază, la finele anului 2016, după ce în prealabil se împrieteniseră cu ea, să facă sex contra cost cu bărbați pe care ei îi găsesc, iar banii obținuți să îi împartă.

Acesta este primul moment localizat de ancheta DIICOT când cei doi ar fi început activitatea infracțională. La momentul recrutării fata abia împlinise 15 ani.

Respectiva fată a întreținut relații sexuale până în vara anului 2017, rezultă din cercetări. Partidele de sex aveau loc în locuința comună a celor doi inculpați, pusă la dispoziție de aceștia.

Din datele adunate și declarațiile de la dosar rezultă că banii erau încasați de minoră, iar aceasta, conform înțelegerii, le dădea celor doi jumătate din sumele obținute.

Surse judiciare au arătat că Latiș și concubina aveau un mod de operare prin care câștigau încrederea victimelor și le dădeau impresia că le fac un bine și le ajută să facă bani, și nicidecum că le exploatează.

Din declarațiile luate pe parcursul anchetei rezultă că la minorele care se prostituau rămâneau între 50 și 100 de lei per partidă de sex.