Ioana Tomoioagă, din Vatra Dornei, a intrat cu 10 la Medicină, la Cluj, alături de alți doi candidați din țară cu aceeași medie

Ioana Irina Tomoioagă, din Vatra Dornei, a obținut în acest an media 10 la examenul de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, alături de alți doi candidați care au primit aceeași medie: Antonia Rațiu (Satu Mare) și Filip Tarba (Cluj-Napoca).

Performanța este una deosebită, nota maximă la admiterea la Medicină fiind extrem de rar întâlnită.

Potrivit informațiilor prezentate de UMF Cluj, ultima astfel de reușită a fost în urmă cu aproximativ 15 ani, iar înainte de 1989 doar profesorul și chirurgul urolog Ioan Coman mai obținuse un rezultat similar.

Ioana Irina Tomoiagă este absolventă a Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei. Într-un interviu recent acordat publicației Clujenii.ro, Ioana a povestit că pasiunea pentru medicină s-a născut în jurul vârstei de 14 ani, deși nu provine dintr-o familie de medici. Pregătirea pentru admitere a început încă din clasa a IX-a, prin participarea la numeroase concursuri de biologie și chimie, unde a obținut frecvent premiile I și II. A încheiat liceul cu media generală 10 și a obținut media 9,80 la examenul de bacalaureat, cea mai mare din liceul său.

Conform aceleiași surse, tânăra din Vatra Dornei spune că rezultatul de la admitere este rodul anilor de muncă, al sprijinului oferit de familie și profesori și al ambiției de a se perfecționa permanent. Ea mărturisește că și-a dedicat aproape tot timpul studiului și îi îndeamnă pe viitorii candidați să muncească mult, să aibă încredere în pregătirea lor și să rămână concentrați asupra obiectivului.

Ioana a ales UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca deoarece a considerat-o dintotdeauna cea mai potrivită opțiune pentru formarea sa profesională și afirmă că nu a luat în calcul o altă universitate. În perspectivă, este atrasă de neurologie și cardiologie, iar unul dintre modelele sale este reputatul neurochirurg Leon Dănăilă.