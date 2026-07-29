Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fugar în vârstă de doar 15 ani

Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fugar.

S-a întâmplat marți, 28 iulie, în jurul orei 23.30, când polițiștii aflați în misiune au observat un autoturism marca Mercedes-Benz Sprinter care circula pe drumul național 2E, în zona Voitinel.

Cum șoferul mașinii cu numere de Anglia nu a oprit la semnalele polițiștilor, aceștia au plecat în urmărire. Cursa nocturnă s-a derulat pe o distanță de circa 3 kilometri, până în fața Căminului Cultural Voitinel, unde fugarul a scăpat mașina de sub control și a intrat într-un șanț.

Nu mică le-a fost surpriza oamenilor legii când au observat că la volan se afla un puștan. Mai exact, un minor de 15 ani, din comuna Voitinel, care, firește, nu avea permis de conducere.

Acesta s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ”conducere fără permis”, iar suplimentar pentru abaterile din trafic a primit și două amenzi în valoare totală de 2.378,75 de lei.

La fața locului a sosit și mama minorului, iar ținând cont că acesta are doar 15 ani, polițiștii au decis să sesizeze și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.