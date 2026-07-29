„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO

PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE

ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Numele proiectului de investiție „Digitalizarea activitatii societatii BUCOVINA MEDIA EVENTS SRL prin achizitia de active corporale si necorporale”

Numele beneficiarului: SC BUCOVINA MEDIA EVENTS SRL, cod de identificare fiscală 38851543, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/233/2018, cu sediul în Loc. Suceava, Str. Gheorghe Doja, Nr. 157, Jud. Suceava.

Cod proiect: 1918.1/i3/c9

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității companiei BUCOVINA MEDIA EVENTS SRL prin adaptarea la realitățile digitale. În acest sens, se vor realiza achiziții de hardware TIC, soluții tehnice de automatizare, aplicații software etc.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îndeplinirea la finalul implementării proiectului a 7 criterii de intensitate digitale, conform indicelui economiei și societății digitale (DESI). Instruirea a 1 angajat care va utiliza echipamentele TIC și a unei persoane responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii Creșterea productivității muncii în anul 3 de durabilitate până la 167.260 față de anul 2022

Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală: 171.672,02 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 110.783,52 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 06.03.2025 – 29.07.2026

Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii: Implementarea proiectului a contribuit la accelerarea transformării digitale a mediului de afaceri din Județul Suceava și din regiune, prin dotarea societății BUCOVINA MEDIA EVENTS SRL cu echipamente TIC și soluții software moderne, necesare eficientizării activității curente. Investiția sprijină creșterea competitivității întreprinderii, optimizarea proceselor interne, îmbunătățirea calității serviciilor oferite și adaptarea companiei la cerințele actuale ale economiei digitale. La nivel local și regional, proiectul susține obiectivele PNRR privind digitalizarea IMM-urilor, consolidarea unui mediu economic modern, competitiv și rezilient, precum și creșterea gradului de adoptare a tehnologiilor digitale în rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

Informații suplimentare se pot obține la:

Persoana de contact: Olteanu-Turculeț Laura,

E-mail: bucovina.artist@gmail.com

Telefon +40 749 147 586