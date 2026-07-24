Învățământ universitar

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Absolvenții promoției 2022–2026 „Constantin Brâncuși – 150” ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au obținut rezultate deosebite la testul de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ superior.

Potrivit datelor transmise de colegiu, 21 de absolvenți au încheiat examenul cu media generală 10, iar alți 56 au obținut medii de peste 9. La cele trei discipline de concurs (matematică, informatică și fizică) au fost înregistrate nu mai puțin de 187 de note maxime: 60 la matematică, 45 la informatică și 82 la fizică.

În urma repartizării, cei mai mulți absolvenți au fost admiși la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, unde au obținut un loc 63 de candidați. De asemenea, 41 de absolvenți vor urma cursurile Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, 28 au fost admiși la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, 17 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, iar 7 absolvenți au fost admiși la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București.

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări absolvenților pentru performanțele obținute, mulțumind totodată cadrelor didactice și militare pentru profesionalism și implicare, precum și părinților pentru sprijinul acordat pe parcursul anilor de studiu.

În mesajul adresat tinerilor, conducerea instituției le-a urat succes în cariera militară și i-a încurajat să își păstreze valorile formate în timpul studiilor la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”. De asemenea, au fost transmise urări de succes și absolvenților care urmează să susțină, pe 26 iulie 2026, examenul de admitere la medicină militară.

Testul de verificare a cunoștințelor s-a desfășurat pe 21 iulie 2026, la sediul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar repartizarea candidaților, în funcție de mediile obținute și opțiunile exprimate, a avut loc miercuri, 22 iulie.

Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare
Rezultate remarcabile pentru absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. 21 de medii de 10 la admiterea în academiile militare

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