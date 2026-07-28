Titularizare 2026 la Suceava: niciun candidat nu a obținut nota 10. Peste jumătate dintre lucrări au fost notate cu note peste 7

Rezultatele inițiale ale concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar (Titularizare 2026) au fost publicate, iar în județul Suceava niciun candidat nu a reușit să obțină nota maximă.

La examen s-au înscris 1.491 de candidați, repartizați în șase centre de concurs din municipiul Suceava: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” – 189 de candidați; Școala Gimnazială „Miron Costin” – 285 de candidați; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – 295 de candidați; Liceul cu Program Sportiv – 219 candidați; Școala Gimnazială Nr. 10 – 219 candidați; Școala Gimnazială „Ion Creangă” – 284 de candidați.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, 667 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 388 au fost notați cu note între 5 și 6,99. Niciun candidat nu a obținut nota 10.

La nivelul județului, ponderea notelor cuprinse între 7 și 10 este de 54,4%, iar în rândul absolvenților promoției curente procentul notelor de cel puțin 7 este de 46,2%.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava sau prin mijloace electronice pe 28 iulie, până la ora 21:00, respectiv pe 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 august 2026, iar repartizarea candidaților pe posturile vacante se va desfășura în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5–6 august, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Pentru obținerea statutului de titular, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică. Pentru ocuparea unui post pe perioadă determinată (suplinire), este necesară obținerea unei note de cel puțin 5 la ambele probe.