A început cursa de alergare montană Bucovina Ultra Rocks by UTMB

Un eveniment care aduce în județul Suceava mii de alergători din țară și din străinătate, Bucovina Ultra Rocks by UTMB, a început vineri la Câmpulung Moldovenesc. Bucovina Ultra Rocks este una dintre cele mai importante curse de alergare montană din România.

Consiliul Județean Suceava sprijină evenimentul cu 100.000 de lei, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005.

Competiția se desfășoară în perioada 24–26 iulie 2026 și reunește aproximativ 2.300 de participanți, din țară și din străinătate, peste 6.000 de persoane implicate și alergători din aproximativ 60 de țări.

Evenimentul include șapte curse principale, pe distanțe de 114 km, 72 km, 48 km, 33 km, 20 km, 15 km și 5 km, la care se adaugă și curse pentru copii.

Traseele pun în valoare unele dintre cele mai spectaculoase zone montane ale județului Suceava: Rarău, Giumalău și Pietrosul Bistriței, dar și localități precum Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Stulpicani, Crucea și Dorna Arini.

Reprezentanții CJ Suceava subliniază că din acest an, Bucovina Ultra Rocks intră în circuitul internațional UTMB World Series, rețeaua mondială a celor mai importante competiții de alergare montană. „Este o oportunitate importantă de promovare pentru Câmpulung Moldovenesc, pentru zona de munte a Bucovinei și pentru județul Suceava”, apreciază administrația județeană.

Programul complet și informațiile pentru participanți pot fi consultate pe paginile oficiale ale organizatorilor.

„Felicitări organizatorilor pentru munca din spatele acestui eveniment de amploare. Consiliul Județean Suceava este și va rămâne un partener al evenimentului Bucovina Ultra Rocks by UTMB, un proiect care promovează sportul, turismul activ și frumusețea Bucovinei”, au mai transmis reprezentanții CJ.