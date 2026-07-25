Trei femei au suferit diferite leziuni în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe drumul județean din comuna Bogdănești, una dintre ele, în vârstă de 70 de ani, necesitând transferul la Spitalul Județean Suceava.

Din cercetările echipei operative de la Compartimentului Rutier Fălticeni a rezultat că vineri, în jurul orei 11.40, un șofer în vârstă de 57 de ani, în timp ce conducea auto marca Jeep, pe D.J 155A, pe raza satului Bogdănești, a efectuat virajul la stânga, pentru a intra pe un podeț, fără să se asigure, moment în care a intrat în coliziune cu autoturismul Fiat, condus de un tânăr în vârstă de 26 ani, care era angajat în depășirea sa.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au preluat o femeie de 54 de ani, pasageră în Jeep, respectiv o femeie de 49 de ani și una de 70 de ani, pasagere în Fiat.

Cele trei au suferit contuzii multiple, în cazul femeii de 70 de ani diagnosticul preliminar fiind de ”TCC ușor, traumatism cervical, traumatism toraco-abdomino-pelvin” fiind transferată la Spitalul Județean Suceava.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă ancheta în cadrul unui dosar penal de vătămare corporală din culpă.

Trei femei rănite după ce un șofer a virat în fața mașinii care îl depășea