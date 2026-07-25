Primăria Suceava vrea să transforme zona Cartodrom într-un parc cu terenuri de sport și agrement

Primăria municipiului Suceava propune reconversia funcțională a zonei Cartodrom din cartierul George Enescu într-un complex de recreere și sport, conform studiului de fezabilitate ce va fi dezbătut în ședința Consiliului Local din 31 iulie a.c..

Proiectul prevede transformarea unei suprafețe de peste 10.000 mp într-o zonă verde amenajată cu terenuri de sport moderne, pistă de alergare, zonă de fitness, locuri de joacă și sistem de iluminat eco-eficient. Proiectul vizează revitalizarea spațiului degradat prin creșterea suprafețelor verzi la peste 40% din totalul amplasamentului, incluzând plantări de arbori și sisteme de irigații. Finanțarea investiției, estimată la circa 1,5 milioane de euro, este prevăzută a se realiza prin fonduri europene nerambursabile, durata estimată a lucrărilor fiind de 12 luni de la semnarea contractului.