A furat bani și bijuterii dintr-o pensiune, ajutat de un complice minor, cu rolul de a distrage atenția

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Rădăuți, a fost arestat preventiv pentru fapte de furt, fiind în stare de recidivă, după cum am arătat în Monitorul de Suceava.

Claudiu Gabriel Nemeș se afla deja în stare de recidivă postcondamnatorie, deși are doar 20 de ani.

El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Rădăuți, vineri, 24 iulie, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Din cercetările polițiștilor și ale procurorilor de la Rădăuți a rezultat că, pe 10 iulie, seara, pe la 21.00, tânărul a intrat în incinta unei pensiuni din Rădăuți, însoțit de un minor în vârstă de 16 ani.

În timp ce acesta din urmă a rămas în zona recepției, cu rolul de a distrage atenția, Nemeș a sustras de pe o canapea un portofel ce conținea sumele de 500 euro și 200 lei, și 3 grame bijuterii din aur.

Conform unui comunicat al procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, același inculpat,, în perioada 20 – 22.07.2026, aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, a comis pe timp de noapte și prin efracție două fapte de furt calificat, în dauna altor două persoane vătămate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4000 de lei.