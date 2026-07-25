Un recidivist care a dat două noi spargeri, prins și arestat preventiv

Procurorii de la Rădăuți au anunțat că au propus cu succes emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile față de un inculpat care a comis două noi furturi, în condițiile în care se afla în stare de recidivă postcondamnatorie. Acesta este așadar recidivist în infracțiuni de acest gen și nu a dat semne de îndreptare.

Judecătoria Rădăuți a emis, vineri, 24 iulie, mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Claudiu Gabriel Nemeș, pentru infracțiunea de furt calificat în formă continuată.

Conform anchetei polițiștilor de la Rădăuți, în perioada 20 – 22.07.2026 inculpatul, aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, a comis pe timp de noapte și prin efracție două fapte de furt calificat, în dauna a două persoane vătămate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4000 de lei.

”Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Mandatul este valabil până pe 22 august, iar inculpatul îl poate contesta la Tribunalul Suceava.

Inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă judecătorească.