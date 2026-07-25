Suceveanul Rafael Barac-Bologa i-a înmânat Ursulei von der Leyen propunerile tinerilor din România

Președintele Consiliului Tineretului din România și reprezentantul României în President’s Youth Advisory Board, suceveanul Rafael Barac-Bologa, i-a înmânat personal președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, documentul care reunește propunerile tinerilor români pentru viitoarele politici europene de tineret. Momentul a avut loc pe 22 iulie a.c., la Bruxelles, în cadrul celei de-a doua reuniuni a President’s Youth Advisory Board, organismul consultativ prin care reprezentanții tinerilor din Uniunea Europeană discută direct cu președinta Comisiei Europene.

Întâlnirea a fost dedicată priorităților europene pentru perioada de după 2027, când actuala strategie a UE pentru tineret va ajunge la final. În calitate de reprezentant al României în acest consiliu, tânărul sucevean participă la discuțiile privind direcțiile viitoare ale politicilor europene pentru tineri și transmite la nivelul Comisiei Europene preocupările și propunerile formulate în țară.

La reuniunea de la Bruxelles, acesta a prezentat concluziile unui proces național de consultare și a adus documentul direct în atenția Ursulei von der Leyen. Recomandările au fost elaborate în cadrul primei ediții a Romanian Youth Conference, organizată de Consiliul Tineretului din România în perioada 9-12 iulie, la Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026. Conferința a reunit organizații de și pentru tineret, tineri implicați civic și reprezentanți ai instituțiilor din domeniu.

Participanții au lucrat în grupuri tematice și au discutat despre educație, sănătate mintală, accesul la locuri de muncă, incluziune socială, voluntariat, participarea tinerilor la luarea deciziilor și relația acestora cu instituțiile publice. Propunerile rezultate au fost reunite într-un document care urmărește să contribuie la pregătirea viitoarei strategii a UE pentru tineret și a rezoluției tinerilor 2027-2034. „Faptul că am putut înmâna direct președintei Comisiei Europene documentul care reunește propunerile tinerilor din România arată că vocea noastră poate ajunge acolo unde sunt conturate viitoarele politici europene. Este important ca aceste recomandări să nu rămână doar la nivelul discuțiilor, ci să fie analizate și transformate în măsuri care răspund nevoilor reale ale tinerilor”, a declarat președintele CTR.

Romanian Youth Conference a marcat și debutul în România al celui de-al 12-lea ciclu al dialogului UE cu tinerii, proces prin care tinerii și organizațiile lor transmit recomandări instituțiilor naționale și europene. Consiliul Tineretului din România urmărește ca această conferință să devină un cadru periodic de consultare, iar propunerile formulate de participanți să poată contribui concret la viitoarele politici publice.