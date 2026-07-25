Plata călătoriilor cu cardul direct în autobuzele TPL Suceava, introdusă odată cu montarea de noi validatoare

Călătoriile cu mijloacele de transport ale TPL Suceava pot fi plătite direct, cu cardul bancar, la urcarea în autobuz, începând de săptămâna aceasta. Facilitatea a fost introdusă deja la o parte dintre autobuzele din parcul auto al TPL, iar numărul celor care sunt dotate cu noile validatoare crește de la o zi la alta, pe măsură ce sunt montate, în scurtul interval în care sunt retrase la garaj și nu se află pe trasee.

”Avem primite 166 de validatoare duale și bancare, care se montează în fiecare noapte, pe autobuze și microbuze. Validatoarele duale, mai mari, funcționează atât pentru cardurile TPL, cât și pentru cele bancare, pentru achiziția de călătorii. Cele simple, mai mici, funcționează deocamdată pentru plata călătoriilor cu cardul bancar, dar avem în plan un upgrade de soft prin care să le putem utiliza și pentru validarea cardurilor TPL. La prezentarea cardului bancar la validator se încasează 3 lei direct și timp de o oră nu îți mai ia alți bani. Dar dacă cineva vrea să plătească pentru mai multe persoane poate selecta manual câte bilete vrea să cumpere și poate plăti”, a explicat directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc.

Până acum au fost montate aproape 50 de validatoare simple și duale, dar nu și pe rutele metropolitane, unde urmează să fie făcute teste.