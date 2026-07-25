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Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat

Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat

Administrația locală a finalizat reamenajarea sensului giratoriu spre Ițcani, pe strada Traian Vuia. Primarul Vasile Rîmbu a declarat că instituția pe care o conduce urmărește nu doar dezvoltarea zonei centrale a orașului, ci va continua „până la ultima străduță față de care avem aceeași grijă și dorință de a crea condiții bune de viață”.

„Azi nu am inaugurat doar o intersecție, ci un reper al modernizării urbane care înseamnă fluiditate, siguranță și un standard de eleganță.

Mergem înainte. Fix înainte! – vorba unui coleg cu care fac echipă bună”, a scris primarul pe contul său de Facebook, unde a postat și imagini cu sensul giratoriu.

Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat
Sensul giratoriu spre cartierul Ițcani din Suceava a fost reabilitat

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