Un minor de 17 ani, rănit grav după ce a condus o mașină furată, a ajuns în arest, după externarea din spital

Polițiștii rutieri nu îi ”uită” pe cei care comit infracțiuni la regimul rutier, chiar și în cazul unor accidente grave, în care autorii sunt și victime, în sensul că suferă leziuni și ajung la spital.

Așa s-a întâmplat și în continuarea cercetărilor efectuate de polițiștii de la Rădăuți referitor la infracțiunile la regimul rutier comise de un minor în vârstă de 17 ani, în data de 30 iunie, la Cajvana, infracțiuni constatate după ce acesta a fost implicat într-un accident rutier violent.

Din cercetări a rezultat că tânărul în vârstă de 17 ani, la volanul unui Ford, pe strada Bogdan Vodă din Cajvana, pe fondul vitezei excesive, a lovit o movilă de balastru de pe acostament, după care mașina a fost proiectată violent într-un utilaj parcat în zonă.

Autoturismul condus cu viteză foarte mare s-a zdrobit practic de utilaj, iar echipajele ajunse la fața locului s-au temut de ce este mai rău, având în vedere cum l-au găsit pe tânărul de la volan.

Tânărul a fost transportat în stare de inconștiență cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, ulterior fiind diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier, stare stabilă.

Minorul a fost testat cu aparatul etilometru la spital, rezultând o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din cercetări a rezultat că tânărul a consumat în cursul nopții băuturi alcoolice la un restaurant din orașul Cajvana, după care a furat autoturismul marca Fiat Panda, peste care a dat când a ieșit din local.

Evident, tânărul de 17 ani nu avea nici permis de conducere.

Polițiștii, după consultarea cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au stabilit că se impune luarea măsurii preventive a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a acestuia, măsura putând fi pusă în aplicare miercuri, 22 iulie.

La nivelul Poliției Municipiului Rădăuți s-a constituit o escortă, tânărul încă minor fiind condus în Centrul de Reținere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.