Tânăr trimis în judecată în stare de arest preventiv după ce a intrat în casa fostei prietene și a violat-o

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Câmpulung Moldovenesc, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru comiterea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, au anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Victima din dosar este o tânără de 21 de ani, fosta prietenă a inculpatului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, cei care au coordonat ancheta efectuată de polițiști, au arătat că, în noaptea de 5 spre 6 iunie, în jurul orei 01:00 din noapte, inculpatul a pătruns fără drept în imobilul pe care îl folosea persoana vătămată, iar apoi a întreținut cu aceasta raporturi sexuale cu forța, atât raporturi normale, cât și orale.

Fata ceruse anterior și un ordin de restricție față de fostul iubit. Chiar și așa, acesta a venit la ușa fostei iubite și a forțat intrarea.

Victima constrânsă să facă sex a suferit leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Autorul a fost reținut în arest imediat, în ziua faptei iar din data de 7 iunie a fost arestat preventiv. El a fost menținut după gratii, arestul fiind prelungit, astfel că, în data de 21 iulie, procurorii au dispus trimiterea acestuia în judecată din stare de arest preventiv. Procesul va începe la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.