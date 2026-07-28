O șoferiță băută, și una foarte băută, prinse la interval de câteva ore pe șoselele din județ

Două femei ieșite în trafic la volan deși erau în stare avansată de ebrietate au fost prinse de polițiști în cursul zilei de luni, 27 iulie, într-o zi în care polițiștii din județ au adunat multe dosare penale deschise pentru șoferi prinși cu alcoolemii mari și foarte mari. În cazul uneia dintre șoferițe, aceasta era atât de beată încât s-a izbit în mașina din fața sa, pe drumul care leagă Suceava de Ardeal.

Într-un prim caz, luni, în jurul orei 10.45, polițiștii de la Secția Rurală Adâncata au identificat, pe DN 29A, Suceava – Dorohoi, pe raza satului Poiana, comuna Zvoriștea, un autoturism marca Opel care se afla oprit pe marginea drumului, iar la volanul autoturismului se afla o femeie.

Aceasta a prezentat la control certificatul de înmatriculare, polița RCA obligatorie, permisul de conducere și actul de identitate, fiind identificată în persoana unei femei în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în municipiul Suceava.

Femeia figura în baza de date cu permis de conducere valabil, dar mirosea a alcool.

În urma testării cu aparatul etilometru Drager a rezultat o valoare de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Concentrația de alcool este mare, aproape sigur urmând a depăși valoarea de 2 la mie în sânge.

Suceveanca în vârstă de 47 de ani a fost condusă la Unitatea de Primiri Urgențe, pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei în sânge.

Luni după-amiază, puțin după ora 17.00, o șoferiță cu alcoolemie și mai mare, chiar imensă am spune, a fost depistată de polițiștii de la Vatra Dornei, în urma unei tamponări produse pe DN 17, între Poiana Stampei și Vatra Dornei.

Șoferița unui VW Golf intrase într-un alt VW, din față, condus regulamentar de o altă femeie.

În cazul șoferiței care nu a văzut mașina din față, aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,81 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Conducătoarea auto a fost condusă la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probele biologice pentru confirmarea alcoolemiei imense, care poate fi undeva între 3,5 și 4 la mie în sânge.

Evident, în ambele cazuri, cele două femei s-au ales cu dosare penale și nu mai au dreptul de a conduce autovehicule.