Muzeul Național al Bucovinei va găzdui joi, 6 august 2026, un eveniment literar-artistic de excepție din cadrul ediției 2026 a festivalului itinerant „Via Poetica”, desfășurat anual la Iași, Suceava și Voroneț. Acțiunea culturală va avea loc în Sala Media a Muzeului de Istorie Suceava (Str. Ștefan cel Mare nr. 33), între orele 17:00 și 19:00.

Invitații ediției de la Suceava sunt poeții Luminița Amarie, Călin Dănilă, Matei Hutopila, Dan Cristian Iordache, Simona Nastac, John Peter Portelli (Malta) și Florin Dan Prodan, alături de artista vizuală Zuzana Holá (Cehia).

Aceasta va expune lucrări de grafică realizate în timpul rezidenței artistice Interwoven Voices, desfășurate la Cairo, la care au participat și poeții invitați. O parte dintre aceste creații ilustrează și antologia bilingvă care va fi lansată în cadrul evenimentului.

Lansare de carte, proiecții video, intervenții muzicale

Programul include două momente speciale: lansarea antologiei bilingve Cairo – Jurnal de teren (OMG Publishing House, 2026); proiecții video și intervenții muzicale susținute de Mohsen El Belasy și Ghadah Kamal Ahmed (Egipt).

Organizatorii sunt Asociația Culturală Artfest și grupul de scriitori și artiști Zidul de Hârtie. Intrarea este liberă.

După evenimentul de la Suceava, de la Muzeul de Istorie, festivalul „Via Poetica 2026” va continua, în perioada 7–9 august 2026, la Voroneț, unde publicul este invitat la ateliere creative, lecturi publice și performance-uri artistice. Mai multe informații sunt disponibile pe www.viapoetica.info.

Festivalul itinerant „Via Poetica 2026” ajunge săptămâna viitoare la Suceava

· Invitații ediției

John Peter Portelli trăiește între Toronto (Canada) și Malta, desfășurând o activitate academică și literară de anvergură internațională. Este o personalitate recunoscută în domeniul filosofiei educației și al justiției sociale. În paralel cu activitatea universitară, este poet, prozator și eseist, autor al numeroase volume traduse și în limba română. Opera sa explorează condiția umană în contexte multiculturale și provocările societăților contemporane, situându-se la intersecția dintre reflecția filosofică și expresia poetică.

Florin Dan Prodan coordonează gruparea literară Zidul de Hârtie din Suceava și organizează evenimente și rezidențe artistice internaționale, precum Via Poetica și Interwoven Cairo. A publicat volumele de poezie Poeme pentru Ulrike (Vinea, 2014), Poemele de pe Facebook (Cartea Românească, 2017), Road Poetry (CDPL, 2021) și Untergrund (Junimea, 2023). Poezia sa a fost tradusă în engleză, ucraineană, coreeană, chineză, poloneză, cehă, arabă, spaniolă și italiană.

Călin Dănilă, membru al grupului Zidul de Hârtie, a debutat cu volumul Orchestra Pi (Junimea, 2023), distins cu Premiul Național de Poezie „Costache Conachi” (2022), Premiul Național „George Coșbuc” (2023), Marele Premiu „Eusebiu Camilar” și Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași (2024).

Dan Cristian Iordache, membru fondator al grupului Zidul de Hârtie, este autorul volumelor Achtung maybe (Princeps Edit, 2009), Abel și eu (Brumar, 2011), Avatarurile domnului Oanea (Zidul de Hârtie, 2013), Scrisori pentru Saraswati (Charmides, 2021), Om Flip (Junimea, 2024), iar cel mai recent volum, Jnana, a apărut la Editura Eikon în 2026.

Simona Nastac este poetă și curatoare de artă, autoarea volumului Culoarea deprimantă a mierii (Tracus Arte, 2017), distins cu Premiul „Alexandru Mușina” pentru debut. A publicat în reviste internaționale precum Harana Poetry, Tears in the Fence, Apricity Press și Black Bough Poetry. În 2016 a inițiat și curatoriat Seara de Poezie Experimentală din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București, iar proiectul său Polifonic, care îmbină poezia și animația, a fost prezentat la festivaluri din Londra, Bruxelles, Berlin și St Andrews.

Matei Hutopila este autorul volumelor de versuri copci (2011) și tișița (2016), precum și al plachetelor în prezența lucrurilor. căldura soarelui în iarnă (2013) și bukowina ueber alles (2014), publicate în cadrul grupării Zidul de Hârtie, alături de care activează din 2012. A participat la numeroase proiecte și lecturi internaționale, inclusiv Polifonic, Via Poetica și rezidența Interwoven Voices din Cairo.

Zuzana Holá este artistă vizuală și ilustratoare stabilită la Praga. Cu o formare în biologie și arte, îmbină rigoarea științifică și expresia artistică în ilustrații pentru cărți pentru copii, publicații de specialitate, trasee educaționale și expoziții dedicate naturii. România ocupă un loc aparte în parcursul său artistic, revenind frecvent aici, inspirată de Delta Dunării, Carpați și patrimoniul cultural românesc. În 2026 a colaborat cu membrii grupului Zidul de Hârtie la antologia Cairo – Jurnal de teren, în urma participării comune la rezidența Interwoven Voices din Cairo.