Orașul Siret a cerut disperat ajutor de la județ, dar a primit doar 2,14% din necesar

Orașul Siret a devenit o victimă colaterală a propriei poziții geografice și a tensiunilor politice. Deși administrează o localitate de frontieră care deservește interese strategice naționale și europene, primarul PNL Adrian Popoiu are la dispoziție doar un buget de avarie.

În ședința de joi a Consiliului Județean Suceava, fondurile pentru primării au fost împărțite sub acuzații de algoritm politic. Localitățile cu primari PNL, care însumează o populație similară cu cele ale PSD, au primit doar 23% din totalul celor 44 de milioane de lei disputate, în timp ce 75% a mers către unitățile administrativ – teritoriale cu primari social-democrați. În acest context, Siretului, care are primar PNL, i s-au alocat 250.000 de lei, o sumă care, raportată la nevoile stringente ale orașului, reprezintă doar 2,14% din necesar.

Documentele trimise de Primăria Siret către Consiliul Județean Suceava arată că problemele de la graniță sunt rezolvate exclusiv din bugetul local. Anul trecut, cu ocazia verificărilor efectuate de experții Comisiei Europene pentru aderarea României la spațiul Schengen, Direcția Regională Vamală Iași a cerut conectarea punctului de frontieră la rețeaua publică de apă și apă uzată. Primăria a executat lucrările rapid pentru ca România să nu riște neconformități de securitate.

Vama Siret

Devizul final a însumat 200.000 de lei, facturi rămase parțial nedecontate și astăzi. La aceste cheltuieli se adaugă problema generată de sutele de autocare cu turiști și camioane de marfă care blochează periodic zona de graniță. Aglomerația conduce nu doar la disconfort olfactiv și vizual, ci și la munți de gunoaie și pentru a menține ordinea și a respecta normele sanitare, primăria plătește anual între 200.000 și 300.000 de lei pentru servicii de curățenie, toaletare și vidanjarea toaletelor din zona adiacentă vămii.

Diferența dintre costurile suportate și ajutorul primit este evidentă. Costurile anuale de curățenie și vidanjare în vamă sunt de aproximativ 300.000 lei, branșarea de urgență la apă și canalizare, conform cerinței pentru Schengen – 200.000 lei, alocare totală primită joi de la CJ Suceava – 250.000 lei. Suma trimisă de județ nu acoperă nici măcar costul total al curățeniei stradale generat de tranzitul internațional de la frontieră.

Vama Siret

Investiții europene de zeci de milioane de euro, puse în pericol

Totodată, Siretul este unul dintre cele mai active orașe din județ în atragerea de fonduri europene, însă succesul proiectelor depinde de capacitatea primăriei de a asigura cofinanțările și cheltuielile neeligibile. În total, Siretul are de achitat în acest an aproape 11,25 de milioane de lei, sumă care acoperă cofinanțări, ajustări de prețuri la materiale și ratele sau dobânzile creditelor bancare pe care orașul a fost obligat să le contracteze pentru a nu bloca șantierele.

Printre cele mai importante investiții care aveau nevoie urgentă de sprijin financiar din cota de 6% din impozitul pe venit se numără Spitalul de Boli Cronice Siret, pentru secția de îngrijiri paliative – 4.126.192 lei, Parcul Științific și Tehnologic East European Border Siret – 972.046 lei; infrastructura de apă și canalizare din județ – 922.710 lei; Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” pentru proiectul de modernizare a atelierelor și laboratoarelor – 377.685 lei.

Primarul Adrian Popoiu a transmis adrese repetate către executivul județean, solicitând inițial alocarea a 500.000 de lei din fondul de rezervă pentru cheltuielile de frontieră, iar ulterior o suplimentare de urgență de măcar 400.000 de lei. „Suntem conștienți că solicitările din județ sunt mari, dar Siretul oferă statului român și județului servicii care ne sufocă bugetul local”, a subliniat primarul.

Dacă instituțiile statului nu vor înțelege că Vama Siret este o problemă de interes național și nu o anexă a unui oraș cu primar PNL, proiectele de infrastructură, sănătate și educație din localitate riscă să fie blocate din cauza lipsei de lichidități.