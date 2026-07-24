Accident cu cinci răniți, din care trei copii

Pompierii militari de la Rădăuți au intervenit de urgență, joi, în jurul orei 11.30, la un accident rutier produs pe raza comunei Satu Mare, unde un șofer a pierdut controlul asupra unui autoturism și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Pompierii de la descarcerare au găsit cinci persoane în mașină, doi adulți și trei copii. Cei cinci răniți erau conștienți, dar acuzau leziuni. Fiind vorba și de copiii, după acordarea primului ajutor medical, ambulanțele au transportat toate cele cinci persoane implicate în evenimentul rutier la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.