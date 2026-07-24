Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, o nouă experiență de formare profesională în domeniul IT prin programul Erasmus+

Fidel statutului de „Școală Europeană”, obținut ca recunoaștere a implementării cu succes a numeroase proiecte educaționale cu finanțare europeană (Comenius, Erasmus+, Euroscola), Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni continuă să le ofere elevilor oportunități de învățare la nivel internațional.

În perioada 6–17 iulie 2026, un grup format din 17 elevi ai clasei a X-a, specializarea Matematică-Informatică, a participat la un stagiu practic de formare profesională în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare profesională (VET), în domeniul IT. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea organizației PROINT MLD din Montijo, Portugalia.

Competențe digitale pentru cerințele pieței europene

Obiectivul principal al proiectului derulat în anul școlar 2025–2026 a fost creșterea calității formării profesionale inițiale prin organizarea unui stagiu de pregătire practică destinat elevilor de la specializarea Matematică-Informatică. Scopul acestuia a fost dezvoltarea competențelor digitale necesare noilor cerințe ale pieței europene a muncii.

Tematica celui de-al doilea flux de mobilitate din acest an școlar a vizat dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive mobile, oferindu-le elevilor posibilitatea de a lucra într-un mediu profesional și multicultural.

Elevii Colegiului Național „Nicu Gane” au fost însoțiți de profesorii Ioan Caulea și Florin Ilincăi. Pe lângă competențele profesionale dobândite, participarea la un astfel de proiect le-a oferit elevilor șansa de a-și dezvolta competențele lingvistice, sociale și culturale. Ei au comunicat într-o limbă de circulație internațională, au descoperit o cultură diferită și au interacționat cu persoane din alte țări, înțelegând mai bine ce înseamnă cetățenia europeană, toleranța, implicarea civică și gândirea critică.

„Elevii care au participat la acest stagiu au fost selectați în urma unui concurs complex. Satisfacția noastră, ca reprezentanți ai școlii și ai comunității locale, este dată de aprecierea pe care o primim din partea partenerilor noștri externi la finalul fiecărui stagiu. Elevii noștri au avut un comportament exemplar, atât din punctul de vedere al pregătirii profesionale, cât și al conduitei. Implicarea lor în astfel de activități le deschide noi orizonturi și contribuie la formarea unei mentalități deschise, bazate pe toleranță, spirit civic și motivație pentru dezvoltare personală și profesională. În plus, pentru unii dintre ei aceasta a fost prima experiență într-o altă țară, ceea ce reprezintă un câștig important și pe plan personal”, a declarat profesorul Florin Ilincăi.

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, o nouă experiență de formare profesională în domeniul IT prin programul Erasmus+

„O experiență care ne-a schimbat perspectiva”

Un aspect important al proiectului îl reprezintă feedback-ul participanților, care confirmă impactul pozitiv al mobilității asupra dezvoltării lor personale și profesionale.

„A fost o experiență inedită, care cu siguranță ne-a îmbogățit bagajul de amintiri și a adus un plus de valoare, mai ales pentru cei a căror carieră se va îndrepta către domeniul IT. Timp de două săptămâni am dobândit noi competențe digitale cu sprijinul celor de la PROINT MLD și am avut oportunitatea de a întâlni oameni cu mentalități diferite, de la care am avut multe de învățat. În același timp, ne-am perfecționat cunoștințele de limba engleză, ne-am dezvoltat capacitatea de a ne adapta unor medii necunoscute și am legat prietenii care vor dura în timp. Îi încurajez pe elevii din generațiile viitoare să profite de astfel de proiecte”, a transmis unul dintre participanți.

La rândul său, profesorul Ioan Caulea a subliniat că participarea elevilor la activități internaționale contribuie la dezvoltarea unei perspective europene asupra educației.

„Implicarea elevilor de liceu în activități de anvergură internațională a dus și va continua să ducă la înțelegerea și valorizarea multiculturalismului, oferindu-le șanse reale de afirmare la nivel european. Dimensiunea europeană a educației ne determină să găsim permanent modalități prin care să îi pregătim pe tineri pentru provocările lumii contemporane. Totodată, aceste parteneriate internaționale contribuie la creșterea prestigiului școlii, promovând imaginea acesteia atât la nivel național, cât și european, consolidând relațiile cu instituțiile și autoritățile publice și evidențiind rezultatele deosebite obținute de elevii noștri, îndrumați de un corp profesoral profesionist și responsabil”, a afirmat profesorul Ioan Caulea.