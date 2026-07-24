Tabăra de artă plastică și fotografie „Lumina Nordului”, ediția a XX-a, la Șaru Dornei

Cea de-a XX-a ediție a taberei de artă plastică și fotografie „Lumina Nordului”, organizată de Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava, din subordinea Centrului Cultural „Bucovina”, cu finanțare de la Consiliul Județean Suceava, s-a încheiat recent cu un vernisaj ad-hoc al lucrărilor realizate de participanți pe parcursul taberei.

Desfășurată în premieră la Șaru Dornei, tabăra a debutat pe 8 iulie, reunind cursanți activi ai Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, pasionați de grafică, pictură și fotografie. Timp de mai multe zile, aceștia au transpus pe pânză, pe hârtie și în imagini frumusețea peisajelor din Țara Dornelor, într-un cadru care a încurajat atât creația artistică, cât și schimbul de experiență.

Programul a inclus și activități recreative, participanții bucurându-se de o drumeție în spectaculoșii Munți Călimani și de seri petrecute în jurul focului de tabără, momente care au contribuit la consolidarea spiritului de echipă și la crearea unor amintiri de neuitat.

Fotografiile realizate în cadrul taberei vor fi printate în perioada următoare și vor fi expuse, alături de lucrările de artă plastică, într-o expoziție dedicată ediției aniversare. Expoziția va oferi publicului ocazia de a descoperi frumusețea locurilor surprinse de artiști, diversitatea abordărilor plastice și talentul participanților.

Deși tabăra s-a încheiat, imaginile și lucrările realizate păstrează vie atmosfera acestor zile dedicate artei, inspirației și prieteniei.

Organizatorii le mulțumesc tuturor participanților și colaboratorilor care au contribuit la succesul celei de-a XX-a ediții a taberei de creație „Lumina Nordului”, transformând-o într-o experiență artistică și umană deosebită.