Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu: „Nu ascult comenzi politice!”

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis vineri un mesaj tranșant prin care își definește linia de conduită la conducerea municipalității. Într-o postare pe contul său oficial de Facebook, primarul a subliniat că administrația locală trebuie să se despartă de jocurile de culise și de interesele de partid, mizând exclusiv pe competență, ordine și legalitate.

Vasile Rîmbu a afirmat că echipa cu care lucrează este formată din profesioniști și că presiunile politice nu își găsesc locul în mecanismul administrativ al orașului. În opinia primarului, legitimitatea nu se obține doar o dată la patru ani, prin vot, ci se validează zilnic în fața comunității. „Respectul nu se cere, se câștigă în fiecare zi. Și precum votul, la început se câștigă prin vorbe, apoi se păstrează cu fapte. Primăria Suceava nu are chip politic, ci profesioniști care au înțeles că eu vreau ca în fiecare zi să fiu votat și validat”, a afirmat primarul Sucevei.

Acesta nu s-a ferit să spună că aplică un stil de management bazat pe o disciplină strictă, element pe care îl consideră vital pentru transformarea Sucevei într-un oraș modern, dar în același timp a garantat o gestionare „la sânge” a banului public și o respectare la litera legii a tuturor procedurilor administrative. „Sunt ferm, dar fără să fiu nedrept, fiindcă am învățat că nu poți face performanță fără disciplină. Nu poți face un oraș modern fără ordine. Nu poți clădi ceva durabil fără respectarea legii și fără gestionarea corectă a fiecărui bănuț din buget. Motiv pentru care NU ascult comenzi politice”, a avertizat Vasile Rîmbu.

În final, primarul a mulțumit sucevenilor pentru că îi susțin exigența și a reafirmat că sloganul din campanie, „#FacemSuceavaBine”, reprezintă o direcție administrativă de la care nu se va abate.