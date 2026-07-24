MUNICIPIUL VATRA DORNEI anunță finalizarea proiectului cu titlul: CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDEȚ SUCEAVA, – cod SMIS 328220, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea: PRNE_P6 O regiune educate, Apel: Operatiune pentru proiecte etapizate din POR 2014-2020, PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara – Etapizate.

Contractul de finanțare – etapa I – nr. 6566 a fost semnat în data de 12.02.2021.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2,159,499.21 lei, din care:

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1,773,872.84 lei

Contractul de finanțare – etapa II – nr. 388 a fost semnat în data de 07.10.2024.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 4.779.522,04 lei, din care:

Valoare totală eligibilă: 3.489.494,21 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.268.171,24 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 1.151.533,08 lei

Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 69.789,89 lei

Valoare totală neeligibilă a proiectului: 1.290.027,83 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului sunt investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Liceul Tehnologic Vasile Deac, localitatea Vatra Dornei, jud. Suceava reprezintă dotarea în jurul căreia se poate articula întreaga activitate de învățământ a localității țintă, oferind cadrul necesar unei palete foarte diferită de activități, de la cele de învățare permanentă, până la cele cu înaltă ținută cum ar fi organizarea de cercuri de specialitate, biblioteca – mediatică, expoziții, concursuri de specialitate, schimburi de informații etc. Realizarea unui program de investiții noi în centre educaționale este necesară datorită absenței în unele localități a oricăror dotări de acest gen sau prezența de unități școlare a căror stare nu permite reabilitarea. În același timp realizarea unui program coordonat poate așeza anumite standarde de calitate prin realizarea unor dotări corespunzatoare și necesare. Proiectul are două componente de investiții majore: 1. Componenta de investiții de C+M, construcția corpului nou de clădire al liceului; 2. Componenta de dotări a acestuia cu echipamente, materiale didactice și mobilier școlar adecvate scopului de îmbunătățire și modernizare a infrastructurii educaționale în cadrul liceului cu profil tehnologic din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava. Se dorește utilarea cu echipamente și materiale didactice, module de învățare și aplicații practice, pachete de software educaționale și seturi de planșe tehnice a atelierului mecanic, a atelierului de prelucrări mecanice-lăcătușerie, a laboratorului de silvicultură și a cabinetului de informatică. De asemenea, se vor înzestra sălile de clasă cu mobilier școlar corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice sistemului de invatamant. Proiectul propus spre finanțare este în conformitate cu politicile, strategiile și obiectivele majore și specifice ale Uniunii Europene.

Rezultatele proiectului:

RSO4.2 – RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: capacitatea educațională a unității de învățământ a crescut cu 168 de locuri, respectiv 6 clase cu 28 elevi, asigurându-se la finalul implementarii proiectului un număr de 632 locuri de învățământ.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul municipiului Vatra Dornei, prin acest proiect s-a asigurat îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. De asemenea, capacitatea educațională a unității de învățământ a crescut cu 168 de locuri, respectiv 6 clase cu 28 elevi, asigurându-se la finalul implementarii proiectului un număr de 632 locuri de învățământ.

Data de începere a proiectului este 12.02.2021

Data de finalizare a proiectului este 31.07.2026.

Proiect cofinanțat din Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Date de contact ale beneficiarului:

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Adresă: Strada Mihai Eminescu nr. 17, Municipiul Vatra Dornei,

Județ Suceava, Cod poștal 725700, România

Tel./Fax: 0230 375229/0230 375170

E-mail: primaria@vatra-dornei.ro