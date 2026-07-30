Primăria Suceava vrea să vândă 250 de curți

Primăria Suceava propune o soluție administrativă așteptată de mulți proprietari de case din municipiu. Vineri, 31 iulie, Consiliul Local va dezbate noul regulament propus de primarul Vasile Rîmbu, care le va permite sucevenilor care dețin case, dar sunt doar chiriași pe terenul de sub ele sau din curte, să cumpere aceste suprafețe de la municipalitate. Noua procedură promite să simplifice birocrația și să clarifice statutul juridic al proprietăților, exploatarea lor unitară și stingerea disputelor legate de dreptul de folosință.

Inventarierea realizată de serviciile de specialitate din primărie indică existența a 250 de curți pe terenurile domeniului privat al municipiului care se încadrează în acest scenariu. Primarul Vasile Rîmbu a subliniat că, în marea majoritate a cazurilor, loturile luate în calcul nu depășesc suprafața de 200 de metri pătrați.

Validarea dosarelor nu se va face însă la comun, ci fiecare solicitare va fi verificată pentru a nu se ajunge la blocarea unor planuri de dezvoltare a orașului. „Fiecare caz de solicitare de cumpărare va fi atent analizat și evaluat, în concordanță cu proiectele pe care municipalitatea le are în zona respectivă, astfel încât vânzarea de acum să nu se transforme într-un obstacol în viitor”, a subliniat primarul. Potrivit acestuia, noul mecanism reprezintă un avantaj pentru ambele părți: „Proprietarii de case devin proprietari și pe terenul de sub casă și din curte, iar noi încasăm impozitul pe proprietate, deci creștem veniturile la bugetul local. Din vânzarea acestor terenuri facem bani pentru achiziționarea în alte zone, unde dezvoltăm proiecte pentru comunitate”.

Cine poate cumpăra și ce terenuri sunt blocate

Proprietarii de case nu vor putea cumpăra automat orice parcelă. Regulamentul impune condiții stricte și cumulative: solicitanții trebuie să aibă un contract de închiriere valabil și în vigoare cu Primăria Suceava pentru terenul respectiv (folosință neagricolă) și trebuie să demonstreze cu acte clare că sunt proprietarii legali ai casei sau ai anexelor ridicate acolo. Terenul trebuie să fie intabulat și înscris deja în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară. Reglementarea acoperă și loturile adiacente fără potențial de exploatare individuală, dar care întregesc gospodăria și asigură căile de acces.

De cealaltă parte, primăria nu va vinde bucățile de pământ care fac obiectul unor cereri de reconstituire a proprietății (retrocedări), cele traversate de rețele tehnico-edilitare (conducte de gaz, linii electrice) sau cele cu regim special.

Mecanismul se pune în mișcare doar la inițiativa cetățeanului, care trebuie să depună un dosar complet. Actele obligatorii includ: actul de identitate, documentele de proprietate ale casei (autorizație de construire, proces-verbal de recepție, contract de vânzare sau certificat de moștenitor), documentația topo-cadastrală, extrasul de carte funciară și certificatul fiscal. O comisie formată din specialiști de la Cadastru, Patrimoniu, Urbanism și Juridic va analiza dosarul și va întocmi o fișă tehnică. Direcția de Urbanism se va asigura că terenul nu este grevat de servituți sau rețele edilitare, în timp ce Serviciul Juridic va verifica dacă lotul nu se află în vreun litigiu activ pe rolul instanțelor.

Preț de piață, costuri administrative și reguli de plată

Prețul final va fi stabilit în lei (fără TVA) de către un expert autorizat ANEVAR, pe baza valorii de piață din momentul respectiv. Municipalitatea va achita inițial serviciile evaluatorului, însă își va recupera banii de la cumpărător la semnarea contractului. De asemenea, toate cheltuielile legate de intabulare, cadastru și onorariile notariale cad în totalitate în sarcina cetățeanului.

Regulile financiare sunt ferme: terenul se plătește integral înainte ca părțile să meargă la notar. Solicitanții vor avea la dispoziție trei modalități de plată: direct cu cardul la POS-ul primăriei, cash la casierii sau prin ordin de plată în contul de Trezorerie. După confirmarea încasării, un delegat juridic desemnat de primar va semna contractul la notarul ales de cumpărător. Administrația locală avertizează că nerespectarea oricărui pas sau condiții din acest ghid atrage după sine anularea automată a întregii proceduri.