Unde fugim de-acasă… în perioada 30 iulie – 5 august

„Lume, lume…, hai la târg!”, la Muzeul Satului Bucovinean

În perioada 31 iulie – 2 august, Muzeul Satului Bucovinean îi invită pe toți iubitorii de tradiții la o nouă ediție a manifestării culturale „Lume, lume…, hai la târg!”, un eveniment devenit deja o frumoasă tradiție a Muzeului Național al Bucovinei.

Bucovina Motorfest, la Cetatea de Scaun a Sucevei

Ediția de anul acesta a Bucovina Motorfest va avea loc în perioada 31 iulie – 2 august, pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, locul în care festivalul a debutat în urmă cu zece ani. Capul de afiș al ediției din acest an este Combichrist, una dintre cele mai cunoscute formații de aggrotech și industrial metal din lume. Trupa condusă de Andy LaPlegua, cu zece albume de studio în palmares, va concerta în premieră pentru publicul din Bucovina și din România. Pe scena festivalului vor mai urca Subcarpați, Bosquito, Dirty Shirt, Luna Amară, Gothic, HVNDS, Moribund Oblivion din Turcia, Ammify și Jeremy Harry Harris din Australia, alături de cele mai recente confirmări, Vandaal din București și Yellow Ravine din Iași.

Festivalul Trufelor 2026, la Cacica

Festivalul Trufelor 2026, în perioada 31 iulie – 2 august, va aduce la Cacica gastronomie premium locală și internațională, trufa neagră de Bucovina, tradiții autentice, cultură locală, muzică, zone tematice noi și experiențe create pentru publicul din toată țara și de peste hotare.

Festivalul vine cu o structură nouă și cu numeroase zone dedicate publicului. Baza evenimentului rămâne aceeași, trufa neagră de Bucovina, gastronomia premium, producătorii locali, tradițiile autohtone și cultura locului. Festivalul Trufelor 2026 începe pe 31 iulie, ora 14:00, și va dura până pe 2 august, ora 22:00. Festivalul este organizat de International Truffle Festivals Association și Bucovina Adventure Team, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, Centrului Cultural Bucovina și Primăriei comunei Cacica.

Mai multe expoziții deschise la Muzeul de Istorie

Mai multe expoziții pot fi vizitate la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, în intervalul orar 10:00–18:00: „Patrimonii culturale vizibile: Costume tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie; „Dușmance ale poporului” – până la 9 august; „Grafică satirică Bucovina” – până la 2 august.

Expoziția „Rădăcini fără granițe”, la Galeria Zamca

Artista fălticeneancă Andreia Romaniuc, cunoscută sub numele de Ladybug, s-a întors în România, acasă, după aproape 20 de ani petrecuți la Londra, și a expus la Galeria de Artă Zamca. Expoziția „Rădăcini fără granițe”, semnată de Andreia Romaniuc, va putea fi vizitată până pe 31 iulie, la Galeria de Artă Zamca (str. Zamca nr. 17, Suceava), în intervalul 9:00-17:00.

„Sommerfest Rădăuți – Muzica Comunităților”

„Sommerfest Rădăuți – Muzica Comunităților”, un festival ajuns la cea de a XII-a ediție, se va desfășura, în perioada 5-9 august, la Rădăuți, la Casa de Cultură, Galeriile de Artă „Traian Postolache”, Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, Templul Mare – Sinagoga și la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi. Festivalul aduce în atenția publicului ideea de multietnicitate și multiculturalitate prin concerte, expoziții și cursuri de măiestrie dedicate muzicii clasice.

„Drumul de poveste”, la Rotunda

În perioada 1-15 august, Asociația Rotunda De Poveste invită publicul să descopere „Drumul de poveste”, traseul cultural-senzorial din satul Rotunda, un proiect inedit pentru România care transformă patrimoniul local într-o experiență autentică și interactivă. Participanții vor putea lua parte la ateliere, demonstrații de meșteșuguri, degustări de produse locale, o drumeție prin sat, dar și la hramul satului Rotunda, eveniment în cadrul căruia va avea loc premiera filmului documentar „Drumul de poveste”. Participarea la toate activitățile este gratuită și se va face pe bază de înscriere.

„Zilele și nopțile orașului Siret”

Orașul Siret se pregătește să ofere localnicilor și oaspeților trei zile pline de energie, cultură și divertisment. În perioada 31 iulie – 2 august va avea loc o nouă ediție a evenimentului tradițional „Zilele și nopțile orașului Siret”. Manifestarea este organizată de Primăria Siret, Centrul Cultural Siret și Biblioteca „Teodor Ștefanelli”, care își propun să aducă împreună generații diferite prin intermediul unui program diversificat.

Festivalul-Concurs de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, 29–31 iulie

Festivalul-Concurs de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXX-a, este dedicat autorilor care nu au debutat editorial și nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, oferindu-le posibilitatea de a concura la secțiunile poezie, proză și reportaj. Câștigătorii vor fi premiați vineri, 31 iulie, la Udești. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Udești

Tabăra de vară „Dascălul azi, psaltul, protopsaltul, cântărețul de cor, dirijorul de cor bisericesc, tinerii cântând și pictând”

Tabăra de vară „Dascălul azi, psaltul, protopsaltul, cântărețul de cor, dirijorul de cor bisericesc, tinerii cântând și pictând”, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Dorna Candrenilor, în perioada 25 iulie – 2 august. Programul cuprinde ateliere de muzică corală, muzică bizantină, muzică pentru copii și pictură. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Dorna Candrenilor și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Vineri, 31 iulie 26

„Lume, lume…, hai la târg!”, artiști invitați

Organizatorii au pregătit un program artistic bogat: vineri, 31 iulie: la ora 18:00 – recitaluri susținute de: Marius Zgâianu, Vasile Ostafi, Marta Crețu, Oana Zgâianu, Vlăduț Crăciun, Larisa Țugui, Ana Maria Hacman, Alessia Serediuc și Grupul vocal Dulce Glas Bucovinean. Vizitatorii vor fi întâmpinați pe ulițele Muzeului Satului Bucovinean de meșteri populari din toate colțurile țării și din Republica Moldova, care vor expune și vor pune în vânzare obiecte autentice realizate manual.

„Jurnalul unui bucătar călător”, la Muzeului Arta Lemnului

La Mansarda Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri, 31 iulie, la ora 17:00, un eveniment inedit, „Jurnalul unui bucătar călător”, o călătorie artistică și culinară alături de chef Steven Santander. Publicul are posibilitatea să descopere universul fascinant al artistului și bucătarului ecuadoriano-american Steven Santander.

Vernisajul expoziției „Clădirea care a scris istorie”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, vineri, 31 iulie, începând cu ora 10:00, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, la conferința și vernisajul expoziției „Clădirea care a scris istorie”, evenimente organizate în cadrul proiectului „Istoria de lângă noi: De la Prefectură la Muzeu – un monument în slujba comunității”. Publicul are acces gratuit pe parcursul întregii zile.

Activități culturale la Siret

Debutul sărbătorii „Zilele și nopțile orașului Siret” va avea loc vineri, 31 iulie, o zi dedicată în mod deosebit folclorului. Seara va începe la ora 19:00 cu o sesiune de „open mic” axată pe muzică populară, oferind tinerilor interpreți șansa de a se afirma. Atmosfera va fi completată de dansurile dinamice ale Ansamblului „Kolomeika” de la ora 20:00, urmate de momentele artistice pregătite de Atelierul de Muzică la ora 21:00 și de reprezentația gazdelor de la Ansamblul „Siretul” la 21:30. Prima noapte de festival se va încheia în pași de dans alături de Doinița Fluturu și formația Tomis Junior, care vor urca pe scenă la ora 22:00.

Sâmbătă, 1 august

Meci între echipa Cetatea Suceava și Concordia Chiajna

Echipa Cetatea Suceava va debuta sâmbătă, 1 august, în Liga a II-a. Cu începere de la ora 11.00, formația pregătită de Petre Grigoraș va primi vizita Concordiei Chiajna în runda inaugurală a sezonului 2026-2027. Prețul unui bilet de intrare este cuprins între 15 lei la peluze și 30 de lei la tribuna oficială.

Concert extraordinar susținut de Fuego

Muzeul Satului Bucovinean îi invită pe toți iubitorii de tradiții la o nouă ediție a manifestării culturale „Lume, lume…, hai la târg!”. Sâmbătă, 1 august: la ora 16:00 – momente artistice susținute de grupurile „Plaiurile Preuteștiului” și „Moștenitorii Bucovinei”, coordonate de Carolică Bordea; ora 18:00 – concert extraordinar susținut de Paul Surugiu – Fuego. Vizitatorii vor fi întâmpinați pe ulițele Muzeului Satului Bucovinean de meșteri populari din toate colțurile țării și din Republica Moldova.

Atelierul de Muzică la Siret

La „Zilele și nopțile orașului Siret”, sâmbătă, 1 august, ritmurile se schimbă. Programul debutează la ora 19:00 cu o nouă serie de acorduri propuse de Atelierul de Muzică, urmată la ora 20:00 de momentele coregrafice ale Clubului „Boghi Dance”. Tinerii vor vibra apoi pe acordurile lui Badd G de la ora 20:30, pentru ca de la ora 21:30 atmosfera de festival în aer liber să fie întreținută de DJ Zesya. Punctul culminant al serii va fi marcat la ora 22:30 de concertul artistului Cristian Porcari.

Duminică, 2 august

Concerte cu artiști locali pe scena Muzeului Satului Bucovinean

La Muzeul Satului Bucovinean, „Lume, lume…, hai la târg!”, duminică, 2 august: la ora 17:00 – recitaluri susținute de Marius Zgâianu, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Doina și Ciprian Petroaie, Valentina Tipa Lulciuc, Oana Zgâianu, Ioana Penciuc, Marta Crețu și Ansamblul folcloric Piatra Străjii Pojorâta.

Muzică ușoară și acorduri pop, la Siret

La „Zilele și nopțile orașului Siret”, duminica (2 august) va aduce în prim-plan muzica ușoară și acordurile pop. După deschiderea de la ora 19:00 cu un „open mic” dedicat muzicii ușoare, Atelierul de Muzică va reveni în fața publicului la ora 20:00. Ora 21:00 este rezervată concertului trupei „Noi & Vechi”, un proiect care va pregăti atmosfera pentru recitalul final, care va fi susținut de interpreta Tania Turtureanu. Organizatorii promit un spectacol adaptat tuturor vârstelor și îi așteaptă pe toți cei care vor să simtă pulsul comunității siretene la un eveniment estival deosebit.