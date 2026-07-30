Sunt profesori care predau o disciplină și sunt profesori care modelează destine. Pentru sute de copii și tineri din Câmpulung Moldovenesc și nu numai, profesorul de muzică Niță Bârsă face parte din cea de-a doua categorie. Timp de decenii, a fost dascălul care a descoperit talente, le-a șlefuit cu răbdare și le-a insuflat dragostea pentru muzică, transformând pasiunea în profesie pentru mulți dintre discipolii săi.

Vasluian de origine, dar care s-a stabilit la Câmpulung Moldovenesc în anul 1979, după ce a absolvit, la Iași, Conservatorul ,,George Enescu”, Niță Bârsă a lucrat ca profesor la clasa de instrumente populare la Casa Pionerilor din Câmpulung Moldovenesc (astăzi Clubul Copiilor).

Încă din timpul studenției, după cum își amintește scriitoarea Artemisia Ignătescu, Niță Bârsă, „un profesor dăruit și generos”, s-a afirmat ca un valoros interpret la trompetă, fiind premiat în diverse confruntări artistice. Și nu era talentat doar la trompetă, unde era maestru, „el mânuia cu talent și pricepere și alte instrumente, precum acordeonul și orga, chitara și cobza, contrabasul și tobele și, în oarecare măsură, vioara”.

„Au trecut prin <mâinile> sale zeci de copii și tineri, dar și adulți, cu care acum, pe drept cuvânt, se poate mândri orașul de la poalele Rarăului. Cu răbdare și migală, a depistat mai întâi copii talentați, pe care i-a pregătit la instrumente ce li se potriveau, organizând cu ei orchestre de muzică populară și ușoară, care aveau să colinde mai târziu țara și să ajungă chiar și peste hotare”, scria la un moment dat Artemisia Ignătescu.

Profesorul Niță Bârsă, din Câmpulung Moldovenesc, „șlefuitor de talente” – 70 de ani de viață, aniversați la „Întâlniri Bucovinene”

Recunoștință pentru întreaga activitate dedicată educației muzicale

Prof. profesorul Niță Bârsă a împlinit anul acesta vârsta de 70 de ani și a fost sărbătorit în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, desfășurat la Câmpulung Moldovenesc, în perioada 17–19 iulie 2026. Momentul-surpriză, pregătit de Centrul Cultural „Bucovina”, a fost un gest de recunoștință pentru întreaga activitate dedicată educației muzicale și promovării valorilor culturale ale Bucovinei. El a primit o diplomă de excelență și o plachetă aniversară din partea directorului Centrului Cultural „Bucovina”, Călin Brăteanu.

O carieră întreagă și-a dedicat-o formării tinerilor, predând trompetă, acordeon, vioară, chitară, pian, tobe și teorie muzicală, dar și coordonând grupuri vocale. Dincolo de orele de curs, profesorul Niță Bârsă a fost pentru mulți elevi un sprijin, un model și un îndrumător. Nu puțini dintre cei care i-au trecut prin clasă au ales să urmeze o carieră în muzică, devenind profesori, instrumentiști, dirijori, muzicologi sau membri ai unor ansambluri și orchestre din țară și din străinătate.

Cei care îl cunosc spun că exigența sa a fost întotdeauna însoțită de răbdare și că a știut să ofere fiecărui elev încrederea de care avea nevoie pentru a-și descoperi propriul drum. Poate tocmai de aceea, cea mai importantă moștenire pe care o lasă în urmă nu este numărul premiilor obținute de elevii săi, ci oamenii pe care i-a format și respectul pentru muncă și artă pe care l-a cultivat în fiecare generație.

Momentul aniversar din cadrul festivalului a fost unul încărcat de emoție. Aplauzele publicului și aprecierea colegilor, foștilor elevi și a comunității au confirmat încă o dată locul aparte pe care profesorul Niță Bârsă îl ocupă în viața culturală a Bucovinei.