Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural, în colaborare cu Protopopiatul Rădăuți, a organizat în seara zilei de duminică, 26 iulie 2026, la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, cea de-a doua ediție a Festivalului de Carte Veche „Tipăriturile bisericești – punte între trecut, prezent și viitor”. Manifestarea culturală și academică, în cadrul căreia a conferențiat pr. Constantin Valer Necula, a reunit clerici, monahi, profesori, cercetători și iubitori de carte, sub streașina celei dintâi ctitorii de piatră a Moldovei, necropolă voievodală și vatră de spiritualitate a Mușatinilor.

Evenimentul, prezentat și moderat de pr. Ciprian Blaga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava, a debutat cu rostirea Rugăciunii Domnești și cu mesajul de bun venit al organizatorilor, în cadrul căruia a fost subliniat faptul că festivalul își propune să readucă tezaurul scris al Bisericii în atenția publicului contemporan. De altfel, de-a lungul timpului, mănăstirile și centrele bisericești au fost adevărate ateliere de cultură, în care manuscrisele erau copiate, traduse și împodobite, primele tipărituri apărute în spațiul românesc fiind, în mare parte, cărți de cult. Reafirmând convingerea că patrimoniul documentar își împlinește pe deplin menirea atunci când nu este doar păstrat în condiții corespunzătoare, ci și cercetat, publicat, prezentat și transmis generațiilor următoare, părintele consilier a amintit că în bibliotecile și arhivele parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se păstrează și astăzi cărți vechi de două, trei sau chiar patru secole, alături de registre de botez și cununie, condici de inspecție, circulare oficiale și alte documente care reflectă viața comunităților bisericești.

A urmat unul dintre momentele mult așteptate, conferința susținută de pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, intitulată „Cartea scrisă – remediul duhovnicesc al însingurării culturale”. În cadrul prelegerii, invitatul special a punctat faptul că lectura este o necesitate pentru păstrarea sănătății sufletești și intelectuale, cultura și credința transmițând nu doar informații, ci duh, comuniune, memorie și viață de la o generație la alta. Descriind biblioteca drept o „chilie culturală”, un loc al regăsirii de sine și al dialogului tăcut cu autorii, cu istoria și cu generațiile trecute, părintele profesor a punctat faptul că lectura are o profundă dimensiune duhovnicească. Astfel, cartea îl ajută pe om să distingă adevărul de minciună și binele de rău, ferindu-l de manipulare, de deznădejde și de izolarea sufletească.

Festivalul a inclus și lansarea unor volume care continuă tradiția tiparului bisericesc și valorifică patrimoniul teologic și omiletic românesc, noi apariții ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cea dintâi lucrare prezentată a fost volumul semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, intitulat Decaloguri la praznice, Sfinte Taine, ierurgii și icoane făcătoare de minuni. Repere morale pentru dobândirea sfințeniei. Cartea, prezentată de pr. Ștefănel Stelian Ciurciun, director al Departamentului Editură și Tipografie al Centrului Eparhial, reprezintă cel de-al treilea titlu din seria „Decalogurilor”.

Au fost prezentate, de asemenea, două volume realizate sub coordonarea părintelui profesor Constantin Valer Necula: Predici și meditații, de Petru Târziu, apărut în colecția „Recuperarea Amvonului Ardelean” la Editura Andreiana din Sibiu, și Colecție de predici ortodoxe române, de Ioan Berariu, publicat în colecția „Recuperarea Amvonului Bucovinean”, la Editura Crimca din Suceava. Prezentarea celor două lucrări a fost realizată de domnul Alexandru Prelipcean, lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și director al Departamentului Periodice și Reviste Bisericești al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acesta a evidențiat modul în care volumele unesc simbolic Ardealul și Bucovina, cei doi versanți ai Carpaților fiind aduși împreună prin memoria predicii ortodoxe românești.

Programul manifestării a fost împodobit cu un recital de muzică veche susținut de arhid. Ieremia Sărmaș, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, acompaniat de prof. Romeo Grosu din Câmpulung Moldovenesc.

Un moment deosebit l-a constituit conferirea unor distincții de vrednicie, în semn de apreciere pentru contribuția adusă activității culturale, editoriale și academice a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pr. consilier Ciprian Blaga i-a conferit părintelui prof. univ. dr. Constantin-Valer Necula Ordinul eparhial „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”, întrucât „a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeietor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primul Abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodocși români din interiorul arcului carpatic”. Domnul lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei, pentru „remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”.

A urmat festivitatea de premiere a celei de-a doua ediții a Concursului Eparhial „Cele mai îngrijite biblioteci și arhive parohiale”, competiție cu valențe misionar-pastorale și administrativ-edilitare ce și-a propus să evidențieze lucrarea clericilor care își exercită slujirea cu abnegație, discernământ și sârguință. Prin această inițiativă au fost evidențiate eforturile preoților care se îngrijesc de organizarea, conservarea și valorificarea patrimoniului documentar din comunitățile încredințate spre păstorire.

În cuvântul adresat celor prezenți la eveniment, arhim. Irineu Lichi, stareț al Mănăstirii Bogdana, a subliniat bucuria obștii Mănăstirii Bogdana de a găzdui o manifestare în care rugăciunea se împletește cu istoria și cultura. Părintele stareț și-a exprimat dorința ca Festivalul de Carte Veche să devină o tradiție și un reper cultural și duhovnicesc pentru Bucovina și pentru întreaga țară.

În continuare, publicul a fost invitat să viziteze expoziția de carte veche organizată în Muzeul Mănăstirii Bogdana, curatoriată de pr. Gabriel Herea, inspector în cadrul Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Spațiul expozițional a fost îmbogățit și cu sigilii, precum și cu reproduceri ale unor miniaturi din Psaltirea realizată în anul 1616 de mitropolitul Anastasie Crimca, în atelierul de la Mănăstirea Dragomirna.

La final, cei prezenți au avut bucuria de a descoperi cele mai noi titluri care au văzut lumina tiparului la editura eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, redescoperind astfel atât valoarea patrimoniului scris al Bisericii din ultimele secole, cât și cel actual.

Evenimentul a fost transmis în direct pe paginile oficiale de Facebook ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și ale partenerilor media.

Irina Ursachi