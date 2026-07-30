Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare”, admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la piloți de aeronave reactive

Alexandru Murgoci, absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a fost admis pe loc fruntaș, cu 9,87, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, Facultatea de Management Aeronautic, specializarea Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive, unde au fost disponibile doar 27 de locuri. El a avut a doua medie de admitere la una dintre cele mai dificile specializări militare.

Rezultatul confirmă parcursul remarcabil al tânărului militar, unul dintre cei 21 de absolvenți ai promoției 2022–2026 „Constantin Brâncuși – 150” care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în academiile militare din România.

Alexandru și-a demonstrat valoarea și la examenul de bacalaureat, promovat cu media 9,65, după ce a obținut 9,70 la Limba și literatura română, 9,85 la Matematică și 9,40 la Fizică.

De-a lungul celor patru ani de liceu s-a remarcat prin seriozitate, perseverență și rezultate constante, reprezentând Colegiul Național Militar din Câmpulung Moldovenesc inclusiv la Olimpiada Națională de Fizică.

Pentru Alexandru, dorința de a deveni pilot nu este un vis de moment, ci un obiectiv construit prin muncă, disciplină și dorința permanentă de a-și depăși limitele. Admiterea la specializarea de aviație pentru aeronave cu motoare reactive reprezintă primul pas către cariera pe care și-a dorit-o dintotdeauna în Armata Română.

„Acești patru ani petrecuți la Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare> din Câmpulung Moldovenesc m-au schimbat profund și m-au adus mai aproape de visul meu. Am avut onoarea de a reprezenta colegiul la Olimpiada Națională de Fizică, iar astăzi sunt mândru că am fost admis la specializarea de aeronave cu motoare reactive, primul pas spre cariera pe care mi-am dorit-o mereu în Armata Română. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără familia mea, căreia îi mulțumesc din suflet, în special fratelui meu, care mi-a fost model și sprijin. De asemenea, îi sunt profund recunoscător doamnei diriginte, profesoară de fizică, pentru încrederea, răbdarea și susținerea oferite în toți acești ani. Fiecare reușită poartă și o parte din meritul lor”, a transmis Alexandru Murgoci.

Clasarea pe locul al doilea din doar 27 de locuri disponibile la una dintre cele mai competitive specializări militare din România demonstrează că performanța se construiește prin muncă, perseverență și pasiune. Pentru Alexandru Murgoci, drumul spre cariera de pilot militar a început deja, iar primul pas a fost făcut cu un rezultat de elită la admitere.