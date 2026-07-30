Sănătate

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR
Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR

Echipa Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a obținut premiul II în cadrul unei competiții naționale dedicate salvatorilor din România. Informația a fost transmisă de către purtătorul de cuvânt al instituției, dr. Dan Teodorovici, care a subliniat că această performanță reflectă profesionalismul, implicarea și pregătirea continuă a colectivului. Potrivit acestuia, rezultatul demonstrează că „excelența în medicina de urgență se construiește prin muncă, pasiune și spirit de echipă”, adresând totodată felicitări tuturor participanților pentru modul în care au reprezentat SAJ Suceava sub deviza „Totdeauna, tuturor, gata pentru ajutor!”.

Concursul, organizat de compania Deltamed, principalul furnizor și producător de ambulanțe din țară, a avut ca tematică utilizarea avansată a sistemului Corpuls CPR. Acest dispozitiv medical este conceput pentru a efectua compresii toracice automate la standarde de maximă precizie, preluând efortul fizic al salvatorilor în timpul manevrelor de resuscitare cardio-pulmonară. Tehnologia oferă echipajului libertate de mișcare pentru alte proceduri vitale.

Competiția, susținută prin programele de instruire specifice Deltamed, testează rapiditatea, coordonarea și corectitudinea instalării echipamentului în scenarii critice de stop cardio-respirator. Echipele sunt evaluate pe baza unor protocoale stricte, iar premiul obținut de SAJ Suceava reconfirmă faptul că echipajele din județ sunt bine instruite, fiind capabile să utilizeze tehnologia medicală de vârf pentru a mări șansele de supraviețuire ale pacienților.

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR
Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR
Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR
Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, pe podium la competiția națională Corpuls CPR

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