Un bărbat a murit în seara zilei de joi, 23 iulie, după ce excavatorul pe care îl conducea a fost lovit de tren.

Alarma s-a dat în jurul orei 19.40, când polițiștii au fost chemați să intervină la un accident feroviar pe raza comunei Pojorâta.

Din primele verificări s-a constatat că la Pojorâta se efectuau lucrări în zona căii ferate, iar un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iași-Timișoara, în gabaritul de pericol al locomotivei.

Excavatoristul a fost găsit în stare de inconștiență și a fost preluat de către echipajele medicale, care auefectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, victima (un bărbat în vârstă de 52 de ani) a fost declarată decedată.

La fața locului au mers pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Un bărbat a murit după ce excavatorul pe care îl conducea a fost lovit de tren

Un bărbat a murit după ce excavatorul pe care îl conducea a fost lovit de tren