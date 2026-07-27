Mesaj emoționant al primarului din Broșteni, la un an după inundațiile catastrofale care au curmat trei vieți

La exact un an de la inundațiile catastrofale care au mătura zona Neagra din orașul Broșteni, oamenii locului încă îi plâng pe cei dragi.

Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni, a transmis un mesaj emoționant în care nu a uitat pe nimeni.

Atunci, apele umflate ale pârâului Neagra au luat trei vieți și au distrus total sau parțial zeci de case.

A plouat o cantitate de 540 de litri/mp, ceea ce a făcut ca apele pârâului Neagra să crească de 73 de ori, de la 3,9 mc/s la 280 mc/s.

Iată o parte din mesajul transmis de primarul Alexandru Hurjui:

„Există zile pe care timpul nu le poate șterge niciodată.

Pentru Broșteni, 27 iulie 2025 va rămâne pentru totdeauna ziua în care natura ne-a pus în fața celei mai grele încercări din istoria orașului nostru.

În doar câteva ore, apele au luat drumuri, poduri, rețele de utilități, gospodării, animale, amintiri adunate într-o viață și, cel mai dureros dintre toate, au luat trei vieți omenești.

Astăzi, la un an de atunci, îmi plec capul cu respect în memoria celor care nu mai sunt printre noi.

Nu îi vom uita niciodată.

Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familiile lor, care poartă și astăzi o durere pe care nimeni nu o poate alina pe deplin.

Dumnezeu să-i odihnească în pace, iar celor rămași să le dăruiască putere și mângâiere.

Dacă acea zi ne-a arătat cât de neputincioși putem fi în fața naturii, zilele care au urmat ne-au arătat și ceva extraordinar: puterea oamenilor.

Am văzut mii de voluntari.

Am văzut pompieri, jandarmi, polițiști, militari, salvamontiști, personal medical și salvatori care au luptat fără oprire.

Am văzut sute de instituții, primării, biserici, ONG-uri, asociații, firme și oameni simpli care au venit la Broșteni fără să întrebe cine suntem, fără să ceară nimic în schimb. Au venit doar pentru că știau că aveam nevoie de ajutor.

În acele zile, România întreagă a fost alături de Broșteni.

Și pentru asta voi rămâne recunoscător toată viața”.